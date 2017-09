Carlos Watson adelanta que Mariano Torres regresaría mañana a la cancha

Carlos Watson, técnico de Saprissa, informó de que el volante Mariano Torres está de vuelta y podría ser titular este miércoles a las 8 p. m. ante Liberia.

Ha utilizado a 21 jugadores, ¿qué balance hace de la planilla a nueve fechas del torneo?

Lo fundamental es que estamos en un solo torneo, antes teníamos Concacaf y jugadores en Selección Nacional. Pienso que 21 jugadores son bastantes, estoy satisfecho y quiero consolidar el grupo. Hay una base. No puedo esconder absolutamente nada. Eso está claro, a no ser que se conformen y pierdan la posición.

¿Podrá jugar Mariano Torres?

Creo que va a jugar mañana, tendremos que esperar a ver qué sucede. Creo que saldría jugando mañana, tal vez esté 65 o 70 minutos, depende de cómo esté la cancha.

¿Tendrá campo para alinear a Mariano Torres?

Cuando él está bien, va a jugar. Puede ser medio mixto, puede ser 10 y ubicarse por el lado derecho. No tiene problemas.

¿Cómo está el equipo para el juego del miércoles ante Liberia? ¿Rotará pensando que el domingo va a Guápiles?

Todo depende de la recuperación de los jugadores. Yo vi a Henrique Moura incómodo el domingo y hay que ver cómo evoluciona. Hay que ver a Heiner Mora también. Solo conversando con ellos sabremos si repiten o no.

¿Ustedes intuyen qué rivales vienen a defenderse en La Cueva?

Cuando vamos a la cancha tenemos que estar capacitados para eso. Uno intuye y analiza cómo es el rival y qué podría intentar. No podemos permitir que nadie nos contraataque. No vamos a ir a decir que nos sorprendieron. Si el rival plantea una defensa profunda, nos preparamos para eso. Uno tiene la función de adaptarse al técnico contrario.

¿Así espera a Liberia?

Lo que intentan es mucho equilibrio. Tienen jugadores importantes para la contra.

Usted mencionó que los rivales le juegan diferente. ¿Le complica eso a la hora de analizar los videos de los últimos partidos de sus contrincantes?

Tenemos que ver el planteamiento del rival y hay que ver lo que hizo en ese partido en particular. Las cosas cambian como el campo y cómo se plantea Saprissa. Podría ser una sorpresa que vengan y hagan presión alta, por ejemplo. El partido sirve para ver individualidades, si se cansaron o no, ver la dinámica y la táctica fija.

¿Cuando vuelva Jerry Bengtson empieza de cero?

Primero vamos con lo del juego de mañana a ver cuáles son los recursos que tenemos. Jerry es un jugador muy especial, no tenemos delanteros que vayan a los espacios con la frecuencia que él lo hace. Tendría que analizar al Santos y decirle si repite David Ramírez o si va al costado, pero es un hombre a tomar en cuenta.

¿Cómo ha sido el trabajo mental con Kevin Briceño?

Durante la última lesión hablamos bastante con él, casi todos los días para darle ánimo. Él es fuerte y por eso ha podido salir adelante. Se trabajó mucho la parte mental. Vamos a ver la respuesta de él y nos ha hecho dudar sobre Darryl Parker, quien tendrá la oportunidad y si lo hace bien, se queda.

¿Toda la planilla puede jugar en cancha sintética?

Todos saben que hemos tenido problemas en ese tipo de campo, pero no estamos tranquilos. Analizamos qué hacer. Algo intentamos hacer y no salió en Limón, por ejemplo. Nosotros somos cómodos con el balón y si no lo controlamos tenemos problemas. Estamos con una fórmula que será importante, pero vamos a esperar. Necesito estar metido en lo de mañana.

Saprissa es la base Sub-17, ¿es la S el club que tiene las mejores ligas menores?

Yo no sé si Saprissa es el que mejor trabaja las bases. El trabajo y el plan es muy sobresaliente. Todo es muy intenso. Es muy bueno y se hizo después de una amplia investigación. Es una consecuencia de tanta experiencia y muchos viajes por el mundo. Sí le puedo decir que es muy bueno y quizás por eso es lo de la Sub-17.

¿Es difícil darle campo a estos muchachos en el primer equipo?

Es difícil, pero es una obligación. Hasta donde he podido, les he dado oportunidades a los jóvenes. Ellos tienen la mentalidad y es un buen respaldo por el que ellos crecen. Por ejemplo, Jaylon Hadden no juega, no por baja forma, sino por decisión mía. Todos están bien. Ellos terminaron muy bien.

¿Cómo hacer con esta camada de jugadores Sub-17 y la pasada Sub-20, deben pagar un derecho de piso?

El ideal es que alcancen entre 100 y 120 partidos internacionales entre Sub-17 y Sub-20. Como en las pasadas selecciones de España y Francia, por ejemplo. Si alcanzan esa cantidad de partidos internacionles con la Selección, la mayoría la pega.

"Si pasan eso y van al Mundial Sub-20, van por buen camino. Yostin Salinas es de los más jóvenes de mi equipo, pero tiene más experiencia. Tiene dos mundiales a cuestas y no todos pueden decirle eso. Saprissa ha ido a dos torneos internacionales, pero es en selecciones donde ellos lo logran".

¿Cuál es la comunicación con los entrenadores de liga menor para estar pendiente de los jóvenes?

Siempre veo a los entrenadores trabajar y la comunicación es de todos los días. Siempre hablamos sobre quiénes se destacan y qué creo yo que deben hacer para mejorar. En el CES nos vemos, nos reunimos y conversamos. Lo que yo veo interesante se los paso y lo que ellos ven sobre la Primera me lo dan.

¿Qué opina de que en la Selección Sub-17 no aparecen jugadores de Limón ni regiones alejadas?

No puedo opinar. Cuando yo estuve ahí, traté de viajar a todo el país. Trataba porque es muy difícil. Se tenía contactos en las regiones. Yo no podría decirle por qué no hay de Guápiles ni Limón. No debería opinar.

¿Es complicado que lleguen jugadores de esas zonas?

No, para nada. Yo he tenido muchos de Limón y Pérez Zeledón, por ejemplo, pero no sé. El tema es delicado y tendría que ser los técnicos de esas selecciones los que opinen.