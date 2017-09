Disputas por tres objetivos evidencian un Torneo de Apertura al límite

Una batalla al límite se libra en el Torneo Apertura 2017 en tres bloques. En el primero se da la lucha por el liderato, en la que hay dos protagonistas, el segundo tiene a seis clubes separados apenas por tres puntos en su afán de la clasificación y en el tercero hay cuatro planteles que evitan el sótano.

En la férrea pelea por la cima está Herediano y Saprissa. Los rojiamarillos aventajan a los morados por dos puntos y fecha a fecha no dan tregua.

Los tibaseños tienen la mejor delantera (19 goles), mientras que los florenses son la defensa menos vencida (3). Pese a ello, en ambos clubes consideran que el certamen aún está muy joven como para hablar del primer lugar.

Hernán Medford, técnico del Team, afirmó que la clave es mantener un equipo competitivo y para eso debe tomar decisiones difíciles, como definir a los titulares y suplentes, en una planilla en la que cualquiera puede ser estelar.

"Aquí puede jugar cualquiera y tiene que haber respeto ante mis decisiones. Entiendo que quien no juega se puede enojar, pero sin hacer caritas o crear un mal ambiente, porque ya saben como soy. Cuando era futbolista me molestaba si no me ponían, es normal. Acá el que no está jugando tiene que esforzarse más y entrenar más duro porque en cualquier momento le llega la oportunidad", comentó Medford.

Por su parte, Carlos Watson, técnico del Monstruo, considera que la lucha está muy compleja y aunque ahorita aventajan con cinco puntos a Alajuelense, su más cercano perseguidor, todo puede cambiar en dos jornadas.

"Es muy temprano para decir que hay una lucha de dos (por el primer lugar). Si perdemos dos partidos y los demás los ganan, nos pasan. Por ahora, estamos dos en la pelea, pero se acercan. La primera carrera es por clasificar, cuando hagamos los puntos que nos permitan hacerlo, veremos qué podríamos hacer para ser líderes. En este momento está abierto todo", comentó Watson.

Un detalle es que si Saprissa vence a Liberia este miércoles, asumirá la punta, ya que el partido entre Santos y Herediano se pospuso para el 27 de setiembre, por el compromiso de los guapileños en Liga Concacaf.

El siguiente escalón es el que más equipos aglomera. Hay seis clubes que están en la puja por estar en el tercer y cuarto puesto, los dos restantes campos para la clasificación.

Alajuelense es tercero, Pérez Zeledón es cuarto y Grecia es quinto; todos ellos tienen 14 unidades. Además, Santos y Limón son sexto y sétimo, apenas con un punto menos. Mientras que Cartaginés es octavo con 11.

La diferencia entre goles a favor y en contra marca la tendencia para ocupar puestos de clasificación o no. Por ejemplo, en este criterio de desempate, los manudos tienen +6, los generaleños +1, y los griegos -1.

Los técnicos de todos estos conjuntos reconocen que en esta pelea no pueden claudicar, pues en un abrir y cerrar de ojos se está arriba o abajo, por eso toman algunas medidas.

Wílmer López, estratega rojinegro, intenta apostarle al buen balompié para mantenerse en puestos de privilegio y pensar en grande. El Pato desea ver una Liga que aplique un fútbol de presión y dinámica en medio campo.

"Estamos jugando bien y nos encontramos cerca de la zona de clasificación. Me preocuparía si empatamos y no hay actitud o no se crean opciones de gol. Les dije a los muchachos que va a llegar el momento que podamos equilibrar las opciones de gol y la precisión en los partidos. Allí es donde se va a marcar la diferencia", externó López.

Además, los brumosos le han apostado a un cambio de sistema para mantener viva la llama de estar arriba y no darse por menos.

Javier Delgado, timonel blanquiazul, explicó que la variabilidad de sistemas puede darles la oportunidad de mantener la llama viva.

"Empezamos con línea de cuatro, no recibíamos goles, pero teníamos poco presencia ofensiva. Arriesgamos entonces pasando a línea de tres, cambiando los laterales con dos delanteros en el ataque, y creo que nos ha salido bien. No nos casamos con un sistema", adelantó Delgado.

Por último, el tercer y último bloque lo ocupan cuatro equipos que desean salir del sótano, para no pasar apuros el otro semestre. La diferencia entre el noveno y decimo segundo puesto son dos puntos.

Carmelita y Liberia tienen siete unidades, UCR seis y Guadalupe cinco.

Para el entrenador de los guadalupanos, Antonio Abassolo, el club ha hecho buenos partidos y no se explica cómo están en el fondo de la tabla.

"En el partido pasado contra Cartaginés hicimos un buen juego. Ahora contra Saprissa dimos otra muestra de mejoría y de que las cosas van por buen camino. Quedan 13 partidos para terminar este torneo y estoy seguro de que vamos a ir mejorando", citó el mexicano, quien también es accionista del equipo.

La novena jornada del Apertura podría traer más movimientos en la tabla de posiciones. La misma se jugará este miércoles y jueves.

Próxima fecha

Miércoles 20 de setiembre

Guadalupe-Limón 3 p. m.

Alajuelense-UCR 8 p. m.

Saprissa-Liberia 8 p. m.

Pérez Zeledón-Cartaginés 8 p. m.

Jueves 21 de setiembre

Carmelita-Grecia 7 p. m.

Miércoles 27 de setiembre

Santos-Herediano 8 p. m.