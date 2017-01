Diez millones de personas sufren hepatitis en América

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Washington, EE. UU.

Los diez millones de personas en América con hepatitis virales representan una epidemia silenciosa que debe ser abordada de manera organizada por los países del continente, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El organismo multilateral estimó en un nuevo informe que 2,8 millones de personas presentan infección crónica por el virus de hepatitis B y unas 7,2 millones por la hepatitis C. Entre el último grupo, tres de cada cuatro no saben que tienen la infección, que puede derivar en cirrosis, cáncer hepático e incluso la muerte si no es tratada a tiempo.

La OPS calculó que las hepatitis B y C causan alrededor de 125.000 muertes cada año, más fallecimientos que la tuberculosis y la infección por el VIH juntas.

"Con este informe empezamos a visibilizar la situación de la enfermedad en la región y aportamos una herramienta para que los países puedan tomar decisiones informadas que guíen sus políticas en este tema, sobre todo hoy que existen intervenciones para la prevención de la hepatitis B y la cura de la hepatitis C", señaló Massimo Ghidinelli, jefe de la unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual de la OPS.

Los ministros de Salud de América acordaron, en 2015, una serie de medidas para prevenir y controlar la infección por las hepatitis virales. El mundo busca terminar con las hepatitis como problema de salud pública para 2030.