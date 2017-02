Misión de médicos de Estados Unidos operará a 11 niños de Costa Rica con problemas de la columna

Cuatro cirujanos ortopedistas estadounidenses de la fundación Spine Hope operarán durante esta semana a 11 niños con problemas graves de la columna vertebral en el Hospital Nacional de Niños.

De acuerdo con el jefe del servicio de Ortopedia de ese centro médico, Jorge Alpízar, la visita forma parte de un convenio de cooperación con el cual los especialistas no solo realizan procedimientos de alta complejidad e intercambian experiencias entre ambos equipos, sino que en muchos casos la fundación aporta costosos implementos que los pacientes requieren y que de otra forma no se podrían adquirir aquí.

"Son cirugías prolongadas, porque son para la corrección de deformidades. A nosotros nos sirve por el intercambio de experiencias que compartimos desde la atención de los pacientes y en el quirófano. Además, ellos traen lo necesario, que en muchos casos son implantes caros de $7.000 a $10.000 por paciente. Incluso, hay uno que vale $30.000 por cada paciente, entonces se aprovecha que ellos lo suministran", explicó Alpízar.

Entre las cirugías programadas para este año se encuentran dos niños que recibirán estos equipos valorados en cerca de $30.000. Ambos son niños con deformidades importantes, las cuales, según explicó el médico, serán corregidas con estos dispositivos que permiten que el menor continúe con su crecimiento hasta tener edad para hacerle una cirugía definitiva.

Dentro de los testimonios que recopila la fundación sobre la experiencia de años anteriores está el de Ismael Torres Jiménez.

"A mi hijo, desde que lo operaron, nuestras vidas cambiaron, porque él no podía hacerningún deporte, no podía hacer vida social. A la muchacha que lo cuidaba le decía que lo trajera de escuela directo a a la casa para que no me le hicieran bullying. Ahora Ismael tiene muchos amigos", cuenta Beatriz Jiménez, la mamá de Ismael, en un video.

Así como él, otros niños y adolescentes relatan que estas intervenciones les cambiaron la vida.

La fundación realiza este tipo de jornadas en el Hospital Nacional de Niños desde hace cuatro años y cuenta además con el patrocinio académico de la universidad Unibe, donde los especialistas además brindarán charlas sobre ortopedia.

Como parte de este intercambio de experiencias, estudiantes de esa casa de enseñanza superior podrán realizar pasantías y visitas a los centros médicos de Estados Unidos que trabajan con la fundación.

La fundación Spine Hope es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar tratamiento médico avanzado a niños en varios países del mundo. Ellos trabajan con equipos voluntarios de cirujanos y personal médico.











Comparta este artículo Vivir Misión de médicos de Estados Unidos operará a 11 niños de Costa Rica con problemas de la columna Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Misión de médicos de Estados Unidos operará a 11 niños de Costa Rica con problemas de la columna Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.