¿Qué preguntar al momento de comprar un perro?

Quien paga, manda, y aunque lamentablemente suene tan frío, es una premisa que aplica hasta para la compra de una mascota.

La sobreproducción de perros en el país enfrenta a la gente con la realidad de que estos animales son ofrecidos, como si se trataran de souvenirs, en distintas plataformas comerciales, tales como Internet y redes sociales.

Según el Estudio Nacional sobre Tenencia de Perros, en Costa Rica hay un can por cada cuatro personas, cuando el promedio en Latinoamérica es de uno por cada 10 habitantes.

"Hay un auge y una producción de perros porque hay un sector que está comprando. Y hay otro sector inescrupuloso al que no le importa nada; los vacunan ellos, los desparasitan ellos... Hemos visto muchos casos de práctica ilegal de la medicina veterinaria", sentenció Iliana Céspedes, encargada de Salud Animal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Ante ese panorama, lo menos que debe saber quien vaya a comprar una de estas mascotas, es qué debe preguntar a la hora de adquirirla.

Por eso, aunque ambas entidades coinciden en que lo más recomendable es la adopción, Senasa y la Federación Canina de Costa Rica (ACAN) aconsejan vigilar distintos aspectos:

1. Edúquese sobre la raza canina más apropiada para su estilo de vida.

Si no buscó información, solicite al vendedor que le hable de las características de la raza y pregunte por aspectos como la conducta del perro y el tipo de alimento que consume.

2. Si visita un criadero, pida al criador que le muestre el lugar donde tenían a la mascota. Este debe ser un sitio amplio, donde no se vea hacinamiento o exceso de humedad, que cuente con ventilación, que no esté cerca de algún grupo poblacional.

El vendedor no tiene por qué negarse. "Si eso ocurre, debo preocuparme", afirmó Céspedes.

3. Asegúrese de que el criadero o tienda de mascotas cuente con el permiso de Senasa o Certificado Veterinario de Operación (CVO).

"La Federación Canina de Costa Rica (ACAN) promueve la crianza responsable, bajo los lineamientos del Senasa, dejando en claro que el 100% de sus criaderos cuentan con el permiso de Senasa, el cual es requisito básico de funcionamiento", aclaró Rubén Rodríguez, presidente de esta agrupación.

4. Revise al animal. No debe tener secreciones nasales u oculares. Algo muy importante en este punto es que esté libre de las enfermedades que aquejan a las distintas razas. Por ejemplo, en los perros pastor alemán son muy comunes las displasias (malformaciones) que los dejan paralíticos.

5. Solicite la tarjeta de vacunas. Esta debe estar firmada por un médico veterinario adscrito al Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.

6. Conozca a los papás del cachorro. Deben verse sanos, que su pelaje luzca en buen estado (sin nudos ni malos olores) y también tienen que ser sociables.

"Yo no sé cómo la gente sigue comprando animales sin saber cómo son los papás, cómo estaban atendidos, sin haber entrado al lugar donde los tenían. Uno no entiende cómo, si hay gente que es tan quisquillosa para comprar un carro, no lo son para comprar un perro, que es el animal que está con nosotros en la casa, que nos acompaña todo el tiempo", afirmó Céspedes, de Senasa.

Según la especialista, los primeros meses de vida de un can son como el inicio de todos los seres vivos: si fue criado en un lugar que no reunía las condiciones, probablemente tendrá una vida complicada.

"Si la edad de separación de la madre es muy pronta, la socialización de ese perro va a ser muy difícil; va a estar mordiendo, le va a costar convivir con los otros perros cuando se saque a la calle", agregó Céspedes.

Sobre las tiendas de mascotas...

Si el perro lo va a comprar en un pet shop o tienda de mascotas:

-Note el espacio donde esté el animal, que sea el adecuado, donde pueda levantarse, estirarse; que los pisos donde afirme las patas no sean de rejilla, y si son de ese tipo, que tengan alfombra o algún sitio donde pueda descansar las almohadillas de las patas.

-Deben ser cachorros de entre 2,5 y 3 meses en adelante. El hecho de que hayan compartido esa primera etapa de la vida con la madre y los hermanos es fundamental para que definan las pautas de socialización y manejo de límites.

-Que no permanezcan aislados. Deben ser lugares donde los cachorros tengan interacción con otros animales y con las personas.

-No deben estar expuestos al sol, porque esto les puede causar golpes de calor.

-Que tengan agua las 24 horas y que se les proporcione alimento tres veces al día.

-Que cuenten con enriquecimiento ambiental, como juguetes y ratos de esparcimiento; deben sacarlos a pasear al menos dos veces al día.