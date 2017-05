75% de criaderos de perros operan sin los permisos de Senasa

El 75% de criaderos de perros inscritos en el país operan sin contar con los permisos del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Así lo confirma el Diagnóstico zootécnico de criaderos de perros en Costa Rica, una investigación que realiza actualmente el estudiante Mario Torres, de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica (UCR), para optar por el grado de licenciatura.

Los datos se desprenden de consultas planteadas por Torres a Senasa y a las tres principales asociaciones que agrupan centros de este tipo: Asociación Canófila Costarricense, Asociación Ovejero-Alemán de Costa Rica (Asoval) y Federación Canina de Costa Rica (ACAN).

Las cuatro instancias reportan 119 criaderos, 30 de los cuales están reconocidos por Senasa (un 25%), mientras que 89 (75%) trabajan sin estar regulados por esta entidad estatal.

Del total de sitios que cuentan con el aval de Senasa, solo seis forman parte de las mencionadas asociaciones. Los otros 24 funcionan sin estar agremiados a ningún grupo.

Los representantes de las asociaciones aclararon que ellos no son responsables de velar por las condiciones de salud animal de los criaderos, pues –insisten– esa tarea le corresponde a Senasa.

Por el contrario, explicaron a La Nación que ellos no giran permisos de funcionamiento; únicamente, dan las certificaciones a los criadores para que puedan vender los perros que reproducen (ver: “No damos permisos; autorizamos nombres para vender crianzas”).

Las razones

¿A qué se debe que tan pocos centros de esa índole estén en regla?

En primera instancia, explicó Iliana Céspedes, encargada de Salud Animal de Senasa, la actividad de reproducir perros para la venta estuvo “por la libre” hasta el año 2006, cuando se creó este organismo.

“Antes de que Senasa naciera, nadie se encargaba del bienestar animal en Costa Rica. El Ministerio de Salud realizaba envenenamientos para controlar la población. Hemos entendido que esa no es la forma. No ha sido fácil, pero nos hemos ido encaminando”, dijo Céspedes.

Aunque aún tienen un registro oficial de criaderos –la investigación de la UCR es lo más cercano a este–, la funcionaria aseguró que trabajan en un reglamento que intentará regular esta práctica.

Este reglamento se ampararía en la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N.° 8495 , y exigiría que todo criadero posea un permiso de funcionamiento, el cual se renueve cada dos años.

¿Qué implica operar a derecho? Contar con los permisos municipales de uso de suelo y que los sitios donde se instalen los animales se encuentren lejos de los focos poblacionales, para evitar la exposición de los vecinos a ladridos y olores producto de la orina y las heces de los perros.

Lío de años

En criterio de Céspedes, la ley es clara con respecto a que todos aquellos lugares que crucen o que tengan animales para reproducir y vender, deben contar, obligatoriamente, con los permisos de Senasa.

Sin embargo, afirmó, esto no se cumple debido a que la entidad no tiene los mecanismos de fiscalización suficientes.

Por ese motivo, intentan realizar operativos que les permitan ir poniendo en regla los sitios que sea posible, dijo Céspedes.

Una de las requisas más representativas, recordó, fue en el 2015, cuando rescataron a 80 perros en un criadero ubicado en Tres Ríos, cantón de La Unión, Cartago.

Los animales presentaban serios problemas de salud pues se hallaban en tal hacinamiento, que muchos permanecían en jaulas para pájaros y nunca habían tocado el suelo desde que fueron reproducidos. Por eso, padecían lesiones en las patas y en las rodillas.

Tres hembras presentaban infección en el útero debido a que quien las inseminaba era el mismo dueño del criadero, alguien que no tenía ningún conocimiento de veterinaria.

“Era algo pavoroso… No se me va a olvidar un chihuahua, que, de tanto que lo utilizaban para copular, tenía la columna curva. Ese perro no podía caminar. El criador decía que tenía diabetes y un montón de enfermedades, pero era un animal supersano. Lo que tenía era que no lo dejaban descansar”, aseguró la funcionaria.

El Estudio nacional sobre tenencia de perros detalla que el 50% de canes en Costa Rica son reproducidos en casas.