Playa, montaña o ciudad, protéjase del Sol en vacaciones

Niveles de radiación ultravioleta estarán altos esta semana

El bloqueador solar, los lentes oscuros y los sombreros son parte del equipaje para quienes tienen como destino vacacional la playa, pero esto no es así para quienes prefieren la montaña o se quedan en la ciudad, pues no ven estos implementos como necesarios... aunque sí lo son.

Las montañas y muchas ciudades poseen más radiación –y más directa– que las playas. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que a 1.500 metros sobre el nivel del mar hay de 20% a 40% más radiación que a nivel del mar.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), esta semana el índice de radiación será así: 12 para el Valle Central (riesgo muy alto, se recomiendan más de 30 minutos de exposición solar), de 10 en la zona norte y el Pacífico norte (riesgo alto, se aconsejan no más de 40 minutos de exposición). El Pacífico central, Pacífico sur y Caribe norte compartirán una escala de 7 (riesgo moderado, no más de una hora ante rayos solares) y en el Caribe Sur el riesgo será de 6 (no más de una hora al sol).

El bloqueador solar es de primera necesidad, ¿pero cómo usar el correcto? La edad y el tipo de piel son determinantes, pero, en todos los casos, deben ofrecer protección contra los rayos UVA y UVB.

Los dermatólogos aconsejan que toda la población debe utilizar al menos un factor de protección (SPF, por sus siglas en inglés) 30, y, en el caso de los niños, mayor a 50. Para quienes tienen la piel seca, es recomendable un SPF mayor que los de piel más grasosa. Debe aplicarse 20 minutos antes de salir y volverlo a poner cada dos horas.

Empero, no tiene caso pagar caprichos en factores de protección 100 o superiores. Según la Asociación Estadounidense de Dermatología, un SPF 15 protege en un 93% de los UVB, los SPF30 lo hacen en un 97%, los SPF50 un 98%, pero los de 100 o más no pueden proteger más.

“Usted podrá ponerse todos los bloqueadores que quiera, pero la clave es no exponerse al Sol entre las 10 a. m. y las 3 p. m.; ningún bloqueador lo protegerá lo mismo que quedarse en casa a esas horas”, dijo el dermatólogo Pablo Lara.











