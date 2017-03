¿Qué tomar en cuenta al comprar y consumir pescado en Semana Santa?

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) recomienda adquirirlo solo en comercios certificados y no en la vía pública

Se aproxima la Semana Santa, época en la que aumenta el consumo de pescado. Por eso, cómprelo solamente en comercios certificados y no en la vía pública, para evitar riesgos por manipulación incorrecta.

Ese es uno de los consejos que brinda el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), entidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para evitar intoxicaciones.

¿Y cuáles son los aspectos que se deben valorar? Según los especialistas, para saber si un pescado entero está fresco, los ojos deben verse transparentes, firmes, brillantes, salientes (no hundidos) y la pupila, oscura.

Las branquias o agallas (el equivalente a las vías respiratorias), deben presentar un color que vaya del rosado al rojo intenso y, además, que tengan un aspecto húmedo y brillante, con apariencia homogénea, sin sustancias viscosas.

En cuanto a la carne, esta debe verse firme y bien adherida a los huesos. Es decir, que no se desprenda de ellos al ejercer presión con los dedos. Además, su aspecto tiene que ser brillante.

Otro detalle por considerar son las escamas. Estas deben estar unidas entre sí, bien adheridas a la piel, con un brillo "metálico". Por ninguna razón deben verse viscosas. En ese sentido, la cavidad abdominal no debe tener vísceras.

La piel del pescado también tiene que estar firme, ser húmeda, tersa y estar adherida al músculo, sin arrugas ni magulladuras.

Evite descongelar y volver a congelar tanto el pescado como los mariscos. Si los saca del congelador, consúmalos lo antes posible.

Todos deben expedir el aroma marino, típico de los productos de su clase, sin olores excesivos.

Cuidado con otros productos

Si compra pescado seco, salado, asegúrese de que presente un color blanco amarillento.

En el caso de calamares y pulpo frescos, la carne sin cáscara debe ser traslúcida, blanca o gris claro en toda la superficie. Al igual que con el pescado, esta debe verse firme, brillante y húmeda. El olor también tiene que ser suave.

Al adquirir enlatados, fíjese bien que la lata no luzca abombada, con orificios o manchas. Si no consume todo el producto inmediatamente, no lo vuelva a guardar en la lata. Almacénelo en otro recipiente, ojalá de plástico, con tapa y refrigérelo.

Los crustáceos muertos frescos, como langostas, camarones, cangrejos y langostinos, deben presentar un color gris o rojizo al ser extraídos del agua.

LEA: ‘App’ educa sobre consumo responsable de pescado.

Recomendaciones para comerciantes

Dentro de los consejos, Senasa recomienda a los transportistas mantener la cadena de frío, trasladar los productos en condiciones adecuadas de embalaje y con abundante hielo.

Los comerciantes, por su parte, tienen que mantener las temperaturas de las cámaras en 12ºC.

Los pescados, mariscos en exposición y en estado fresco, deben reposar en abundante hielo y contar con el Certificado Veterinario de Operación (CVO).

En estos días, Senasa realizará operativos de control en todo el país en pescaderías y en los diferentes puntos de comercialización de los productos pesqueros, tales como muelles, centros de recibo, vehículos y plantas de proceso.