Miles de peces aparecen muertos en playas del Golfo de Nicoya

Miles de peces aparecieron muertos este miércoles en varias playas del Golfo de Nicoya, sin que de momento se tenga conocimiento de una causa aparente.

Gustavo Meneses, presidente ejecutivo de Incopesca, explicó que todos los peces son de una misma especie llamada sardina gallega. De momento, dijo, no se han encontrado otros animales afectados.

Algunas playas señaladas por los vecinos donde se observan los peces muertos son Piedra Santa, playa La Mona, la Ensenada, Manzanillo y el estero los Moragas.

El comandante de Guardacostas, Freddy Campos, estimó que las sardinas muertas se extienden por unos ocho kilómetros. Enviaron muestras a la Universidad Nacional.

El Incopesca tampoco tiene detalle de cuántas playas se están viendo afectadas por este fenómeno. Un equipo de biólogos se dirige a la zona para investigar.

Vanessa Masís, una visitante de playa Manzanillo, quedó asombrada al ver la gran cantidad de peces muertos y el fuerte olor. Ella tomó video y fotografías y las compartió con medios de comunicación.

"Es impresionante la gran cantidad de peces muertos. No son metros, son kilómetros, y muchas playas afectadas por este mal que muchos de los vecinos se asombraron al ver esto. No sabemos si fue por envenenamiento o por algún mal en las aguas. No se puede estar en la playa por el mal olor", dijo Masís.











