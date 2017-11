El anuncio lo hizo la productora Marvin Córdoba la mañana de este martes. Palmar –que se hizo famoso con las piezas Talking in Your Sleep y What I Like About You– se suma a sus colegas Kevin Chalfant, quien acompañó ocasionalmente a Journey; Bill Champlin, vocalista de Chicago (1982-2009); Bobby Kimball, quien grabó algunos de los temas más importantes de Toto (1977-1984 y 1998–2008); John Elefante, vocalista de Kansas (1982-1984), y Tamara Champlin. Además, por Costa Rica se presentarán los AutenTicos del Rock.