Estoy explotando por cantar, por enseñar lo que he hecho este año. Nunca me he sentido tan cómoda conmigo misma, siento que no puedo dejar de crecer. Lo delicioso de la música es que no paras de aprender, de conocer el instrumento maravilloso que es tu cuerpo. Me sigo educando, quiero escenario y sentir ese escalofrío en un tarima, eso es lo que estoy anhelando ahorita.