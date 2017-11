Considerarme yo sería muy presuntuoso, no lo podría hacer. Más bien soy un sobreviviente de muchos años y un abanderado de la música latina, de este género en particular. Me siento muy feliz de seguir teniendo el cariño de la gente en cada lugar que voy, sé que tengo una gran responsabilidad por ser considerado una suerte de pionero, tengo que ser fiel a ello.