Sobre su relación con el mariachi Flor de Toloache (que está conformado solo por mujeres) contó que se dio cuando llegó Nueva York. "Desde el primer momento me hice fan de ellas. Me encantó su concepto, su fuerza, su musicalidad; les dije que no eran un mariachi de mujeres, como ellas se definen, sino que eran un mariachi de músicos excelentes que por coincidencia son mujeres", recordó.