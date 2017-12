"No era que yo me hiciera más grande. No, la idea es dejar la enseñanza que Dios siempre está ahí para nosotros y que a través de él todo es posible. Espero que ese mensaje quede en los niños para que sepan que no importa cuántas veces les digan que no se puede porque si se trabaja se puede", destacó el portero de la Selección Nacional de Costa Rica.