“Este país no está reconocido como independiente por China, que lo ve como un estado separatista. Taiwán, que no está en las Naciones Unidas, a menudo no puede usar su himno nacional y su bandera nacional en eventos internacionales debido a la presión de un país mucho más poderoso”, escribió el medio ABC. “Para el concierto, la cantante se vistió con un traje lleno de girasoles, una decisión que probablemente enfureció aún más a los funcionarios chinos. El vestido fue visto como una referencia a la ‘revolución del girasol’ de Taiwán que tuvo lugar en el 2014, un movimiento que vio al país luchar por la autodeterminación”.