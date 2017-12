El 2017 fue un buen año para las las aventuras gráficas, las cuales tuvieron su auge a finales de la década de los 80 con títulos como Monkey Island y King Quest. Este año dejó la impresión que este género de nicho encontró nuevo hogar en los celulares, gracias a títulos dignos de recordar como Oxenfree, To The Moon y Old Man’s Journeys, los cuales relatan una historia corta y sencilla por medio del videojuego.