"Esto tal vez no es hipócrita, sino que es parte de ser humano. Para mí es importante atreverme a mirarme a mí mismo mientras lo digo. No me interesa una forma de contar historias donde tengo un protagonista y un antagonista, donde el protagonista defiende lo ‘correcto’, porque quiero explicar la vida como la veo. En la vida no hay protagonista ni el antagonista: todos somos protagonistas. Queremos hacer el bien, pero a veces fallamos, y eso es lo que me interesa”.