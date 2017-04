Juego en redes sociales atenta contra jóvenes

Expertos recomiendan escuchar a jóvenes y guiarlos

Un juego en redes sociales llamado Ballena Azul reta a jóvenes a autolesionarse, infligirse dolor, privarse de sueño y atentar contra su propia vida, entre otros “retos”.

Se especula que esta práctica nació en Rusia en una red social llamada VK.com y que se estaría extendiendo a otras plataformas por Internet.

Aunque se dice que en Latinoamérica las autoridades investigan muertes (suicidios) de jóvenes a causa del juego, la agencia de noticias EFE, según fuentes consultadas, asegura que no hay ningún caso de muerte confirmado.

Sin embargo el posible vínculo entre estos hechos, alarma a padres y autoridades, por lo que los expertos recomiendan brindar acompañamiento a los jóvenes para que entiendan los riesgos.

Aunque existen diferentes versiones sobre cómo funciona el juego de la Ballena Azul, la mayoría de las publicaciones coinciden en que suele existir un administrador que brinda un reto por día y una vez que la persona ha entrado a jugar se le amenaza con dañar a su familia si no cumple la tarea solicitada.

A parte de la Ballena Azul, existen otras dinámicas similares que piden a los jóvenes someterse a peligrosos retos. Sobre estos juegos también se debe prestar atención, indican los especialistas, pues surgen en cualquier momento.

Guía. Ante esta situación, Mariam Carpio, especialista temática en tecnología y desarrollo de la Fundación Paniamor, explicó que los papás no deben ser “ni mandones, ni dormidos, sino conectados. Esto no quiere decir que deban saber usar la tecnología necesariamente, sino que tienen presente que no pueden descuidar su rol de cuido y acompañamiento. Deben siempre darles un enfoque de orientación (a sus hijos) de por qué no pasar por ahí (el peligroso juego)”.

En el caso de la Ballena Azul, Carpio recomienda ni subestimar el juego, ni actuar como controladores de sus hijos.

“Nada ganan en decir no vean ese juego. Traten de buscar páginas que explican el porqué este reto no es conveniente. Deben acercarse conjuntamente y tener un diálogo”, aconsejó la especialista.

Asimismo, aunque se ha hablado de que este reto circula en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, Carpio afirmó que se ha demostrado que los jóvenes suelen migrar, en cuanto sus padres o tutores llegan a una red social, por lo que es muy probable que se encuentren en otras plataformas sociales como Snapchat o Askme (similar a los cuadernos con preguntas personales que circulaban años atrás, los llamados “vinazos”).

La razón por la que los muchachos se involucran en rituales de este tipo puede deberse a la urgencia de un sentido de pertenencia a un grupo, según manifestó Aarón Ocampo, quien es subdirector de la carrera de Psicología de la Universidad Hispanoamericana (UH).

“En estos casos hay que evaluar si el niño o el adolescente tiene escasas habilidades sociales para lograr acercarse a una persona o poder establecer una relación. Por ello, se somete a ciertas reglas de grupo para poder alcanzarlo”, puntualizó.

Mariam Carpio, de Fundación Paniamor, también aconsejó que cuando los padres conversen con sus hijos sobre el tema deben empoderarlos para que sean agentes protectores de sus amigos. “Si le preguntas a los chicos puede ser que ellos no estén jugando, pero que sí conozcan a alguien que lo esté haciendo. Ahí el papel de ellos será ser el papá con el que tendrán la confianza para comunicarse”.

¿Cómo reaccionar? Debido a que algunos de los “retos” del juego están relacionados con provocarse lesiones en la piel o atentar contra la propia vida, el Ministerio de Educación Pública (MEP) aseguró que trabaja en la capacitación del personal docente sobre esta temática.

Además, la Dirección de Vida Estudiantil, labora en un protocolo de atención que debería ser aprobado cuanto antes por el Ministerio de Salud, “a través de la Comisión Interinstitucional de Salud Mental que lidera el Ministerio de Salud y de la cual el MEP forma parte”.

Otra de las vías para apoyar a estos muchachos es la “creación de espacios que favorecen la recreación, mediante actividades deportivas, culturales, académicas”, aseguró el Ministerio de Educación Pública en un comunicado de prensa.

¿Qué hacer? Siga estos consejos:

Cutting: Si identifica que su hijo o alumno se está cortando mantenga la calma, déjelo expresarse y no emita ningún juicio de valor. Muestre interés y busque ayuda psicólogica para el niño o adolescente.

Apoyo emocional: Si el joven manifiesta ideas suicidas procure brindarle apoyo afectivo. Escúchelo empáticamente, muestre interés en él y lo que está diciendo. Además procure crear un clima cálido donde se sienta confiada y pueda expresarse libremente. Preste atención a la situación.

Otros juegos: Existen dinámicas similares en las redes sociales, en las que se solicita a los participantes hacer tareas en las que su cuerpo podría resultar dañado. Manténgase vigilante.

Control parental: busque opciones para aplicar el control parental en los dispositivos de sus hijos, sobre todo si son pequeños. Así usted podrá determinar los sitios a los que los menores pueden ingresar y los que no.

