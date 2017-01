CES 2017: Samsung presenta nuevas Chromebook y HP un modelo para 'gamers'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Las Vegas, Nevada

CES, la afamada feria de tecnología de consumo que se celebra desde hace 50 años en Las Vegas, abre sus puertas este jueves 5 de enero. Sin embargo, las principales empresas de tecnología presentes en el evento como Samsung, HP y Sony ya comenzaron a anunciar con qué aparatos sorprenderán a los consumidores durante este 2017.

Samsung y HP, por ejemplo, apuestan por ofrecer al público líneas de computadoras, ya sea para que el usuario se divierta o pueda cumplir con sus obligaciones laborales de la mejor manera.

Durante la conferencia de prensa de Samsung, celebrada este miércoles 4 de enero en el hotel Mandalay Bay, la surcoreana aprovechó para presentar una línea de computadoras portátiles. Se trata de Chromebook Plus y Chromebook Pro, un Notebook 9 de 15 pulgadas y la primer portátil de juegos de Samsung, a la cual bautizaron con el nombre de Odisea Notebook.

Mientras, HP anunció el lanzamiento de dos nuevas computadoras: HP EliteBook x360 y la nueva versión de HP Envy Curved All in One 34 que, respectivamente, pretenden resolver las necesidades de empresas y también satisfacer el gusto de los gamers (fans de videojuegos). La compañía confirmó que los dispositivos llegarán a Costa Rica entre los meses de enero y marzo y que costarán entre $1.099 (¢616.539) y $3.500 (casi ¢2 millones).

¿Qué ofrecerán estas computadoras? Tanto la Chromebook Plus y Chromebook Pro de Samsung como la HP EliteBook x360, se caracterizan por ser convertibles, es decir, funcionan tanto como tabletas como computadoras.

Los modelos Chromebook Plus y Pro operan con aplicaciones descargadas de Google Play Store, la tienda en línea de la gigante de Internet. Además, según señaló Samsung, esta es la primera ocasión en que incorporarán un lápiz digitalizador.

Asimismo, la Notebook 9 de 15 pulgadas de Samsung, que se comenzará a vender a partir de este 2017 en el mercado anglosajón, es considerada una buena alternativa para quienes deseen editar videos, fotos y ejecutar programas en varias pantallas, pues incorpora un procesador de sétima generación de Intel Kaby Lake.

Por otro lado, la HP EliteBook x360 ofrece cerca de 16 horas y media de desempeño y su pantalla puede rotar 360°. Esta, además, brinda una resolución de 4K, y es sumamente delgada (unos 14.99 mm).

Otra de sus novedades es la autenticación del usuario por medio de huella digital.

Jugadores en la mira

Los fanáticos de los videojuegos están en la mente de los consumidores, pues tanto ENVY Curved All-in-One 34 de HP como Odissey de Samsung se inclinan por este sector.

La máquina de HP está pensada para los jugadores, pues tiene una pantalla curva de 34 pulgadas, que pretende hacer la experiencia de juego inmersiva. Asimismo, incorpora una funcionalidad de modo de luz azul que protegerá la vista de los gamers.

La de HP es una máquina de escritorio, mientras que Samsung propone Odisea, un modelo portátil, tanto en versiones de 15 como de 17 pulgadas.

Por el momento, la surcoreana solo dio a conocer los detalles de la versión de 15 pulgadas: "Está alimentada por el procesador Core i7 de 7.ª generación de Intel, con hasta 32 GB de RAM DDR4 de 2400 Mhz, almacenamiento dual SSD y HDD de 256 GB y una tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1050", afirmó Samsung.

"Hoy en día, los jugadores serios e incluso casuales buscan dispositivos de cómputo que no solo contienen potencia para juegos con gráficos intensos, sino que también cuentan con un diseño elegante y portátil", comentó YoungGyoo Choi, Vicepresidente Senior del Equipo de Negocios de PC, de Samsung Electronics.

Entretenimiento en casa

El deseo de encontrar nuevas formas de acercarse a los contenidos y entretener al público, así como la búsqueda de una mejor calidad en las imágenes de los televisores también se aprecia en la propuesta que Sony ha traído este año al CES.

Una de ellas es el proyector 4K, "Está todo aquí" que permitirá a los usuarios el descubrimiento de nuevos contenidos, por ejemplo, la proyección de diversas portadas de libros en la pared y la posibilidad de curiosear entre sus páginas.

Sin embargo, uno de los anuncios más llamativos de esta compañía japonesa es la llegada de su línea de televisores BRAVIA OLED A1. Entre sus características destacan un diseño ultradelgado, y presentaciones de 55, 65 y hasta 77 pulgadas.

La ventaja de pantallas de este tipo es la calidad de la imagen que ofrecen, donde el contraste es alto y los colores más vibrantes.

