Comunicadora Cathy Hackl: 'Realidad virtual es herramienta para contar historias y crear empatía'

La comunicadora costarricense Cathy Hackl está convencida de que el futuro será una combinación entre la realidad virtual y la realidad aumentada. No solo las considera herramientas tecnológicas poderosas, sino también aliadas que podrían ayudar a las personas a experimentar escenarios ajenos y ser más empáticos.

Esta joven es madre de tres niños, radica en Florida y ha sido nominada a un premio Emmy. También, trabajó en cadenas como CNN, Discovery y NBC News. Recientemente asumió el puesto de gerente de operaciones de Future Lighthouse, uno de los principales estudios internacionales de realidad virtual.

Hackl conversó con La Nación antes de su presentación como conferencista en el TEDxPuraVidaJoven, evento que se celebrará el viernes 3 de marzo, en las instalaciones del Auditorio Coca-Cola de Parque Viva en La Guácima, Alajuela.

¿Por qué capturaron su atención la realidad virtual (en la que las personas se colocan unas gafas para experimentar distintos escenarios en 360°) y la realidad aumentada (cuando se sobreponen en tiempo real objetos generados por computadora sobre la imagen que recoge una cámara)?

Una de las primeras experiencias de realidad virtual que tuve fue Confinement. Se trata de una celda donde están los prisioneros aislados de la mayoría de las personas, el 90% del tiempo Es un espacio muy reducido.

Esa experiencia me hizo clic porque "estuve" ahí unos minutos y me puse completamente claustrofóbica. Entonces pensé que la realidad virtual era una gran herramienta para contar historias y para crear empatía.

Cuando trabajaba en CNN, lo que me tocaba hacer era ver los videos que entraban de Irak en crudo, me tocaba decirle a las afiliadas que de tal minuto, a tal minuto, había un video sensible. Tuve que ver las decapitaciones, los cuerpos quemados, arrastrados por las calles en ese país.

Estar en esa situación apaga un poquito el interruptor de la humanidad. Al ponerme las gafas de realidad virtual, encendí de nuevo el interruptor y dije: 'Esto es, esto tiene un poder grandísimo".

¿Usted forma parte de una agrupación de latinos que trabajan en realidad virtual?

El grupo es bastante nuevo, por el momento no tenemos otros proyectos más que crear comunidad y unir a los latinos que están trabajando en este tema. Mucha gente no lo sabe pero la mujer a la que se le considera madrina de la realidad virtual se llama Nonny de la Peña y es latina.

¿Qué obstáculos se enfrenta al trabajar en realidad virtual?

La tecnología es una de las cosas que pone el límite en la realidad virtual, porque ahorita tenés que tener gafas muy caras, conectadas a una computadora con una tarjeta gráfica muy buena para poder usarla.

Claro, hay otras opciones: está el samsung Gear VR, está el Google Card, el PlayStation Virtual Reality.

Está la realidad virtual, y la realidad aumentada mixta. Eso es lo que va a tener mayor aceptación en el mercado.

En unos cinco o diez años, vamos a tener gafas que van a ayudar a contextualizar nuestra realidad, lo que quiero decir, es que voy a poder ir a tomarme un café con una amiga y mis lentes van a conocer quién soy yo y qué hago, y me van a decir, este café tal vez no porque tiene demasiados carbohidratos.

Esto va a ser emocionante y habrá un grandísimo cambio.

¿Qué piensa de quienes aseguran que la tecnología nos deshumaniza?

Cuando la gente tiene un experiencia impactante se le queda en la cabeza. Estamos usando estas tecnologías para cosas increíbles.

En mi charla voy a hablar de la realidad virtual que se está usando para niños que tienen quemaduras; cuando les cambian los vendajes es doloroso y esta herramienta se usa como distracción, como un tipo de anestesia. También para los viejitos que están metidos en los asilos, hay compañías que dan estas gafas para que puedan estar por unos minutos en otro lugar.

Hoy, vos salís a comer con tus amigos y están todos concentrados en sus teléfonos, eso te distrae, quita ese aspecto de socialización. Pero, si yo estoy recibiendo esa información en unas gafas y la vez puedo seguir viendo a la persona que está conmigo a los ojos es mucho mejor.

¿Cómo se mezclan la realidad virtual y las redes sociales?

Mark Zuckerberg ha dicho que la realidad virtual va a ser la red social más grande del mundo, vas a poder tener experiencias en las que vas a entrar y jugar con tus amigos en realidad virtual, aunque ellos van a estar en la China o cualquier otro lugar.

También servirá para guardar recuerdos. Si puedo agarrar a mi mamá y hacerle un escáner en 360° y 3D y guardar ese recuerdo y eventualmente el día que ella me falte yo pueda tener un holograma con ella tomando café. Eso nos mantendrá unidas, imaginate qué lindo.

Hay cosas de las que uno no se acuerda; si estás metido de lleno en un mundo inmersivo me fascinaría tener esa oportunidad de recordar detalles.

