Google Home ahora puede reconocer voces

San Francisco

El asistente personal de Google que se activa con comandos de voz puede reconocer ahora quién le habla.

Una actualización de software distribuida el jueves permitirá al asistente Home aprender las diferentes voces de hasta seis personas, aunque no todas pueden hablarle al mismo tiempo al altavoz conectado a Internet.

Distinguir voces facilitará al dispositivo ser más personal en algunas de sus respuestas, dependiendo de quién inicia el asistente con la frase " OK, Google " o " Hey, Google " .

Por ejemplo, una vez que Home aprende a reconocer a un usuario llamado Joe, el asistente podrá automáticamente decirle cómo está el tráfico en su ruta al trabajo, listar eventos en su calendario diario y tocar sus canciones favoritas. Luego, otra usuaria llamada Jane podrá recibir información similar de Home, pero personalizada para ella.

Esta nueva funcionalidad le daría ventaja a los usuarios del este aparato, con respecto a quienes poseen un Echo de Amazon.com, un producto rival que tiene su propia asistente de voz, Alexa. El Echo no reconoce diferentes voces aún, pero puede cambiar entre dos cuentas cuando se le indica.

No obstante, la capacidad de distinguir voces no impedirá que usuarios no autorizados activen el asistente, siempre que el micrófono de Home este encendido.

Eso permitió a Burger King transmitir recientemente un comercial televisivo que incluía la frase " OK, Google " para hacer que el asistente dijese los ingredientes de la hamburguesa Whopper como los describe un artículo en Wikipedia.

Google bloqueó rápidamente el acceso del comercial de Burger King al asistente de Home, pero el truco publicitario ilustró lo fácil que es manipular la tecnología.

"Es importante un equilibrio entre garantizar que el asistente en Google Home sea útil y a la vez que pueda responder a las preguntas de un invitado o un amigo " , dijo la vocera de Google, Kara Stockton.

La capacidad de distinguir voces no será ofrecida al asistente personal en el teléfono Pixel de Google y otros celulares con sistema Android. La gigante de Internet dice que la tecnología no es necesaria en teléfonos porque la mayoría están protegidos con contraseñas y son usados normalmente por una sola persona.