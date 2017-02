Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Gabriela Hadid, la especialista en educación de usuarios en seguridad digital para Latinoamérica de Google conversó con La Nación para brindarle algunos consejos a los usuarios sobre cómo utilizar la Internet de manera segura.

¿Cuáles son los principales errores que comete la gente con su privacidad?

Entre los principales errores que cometen los usuarios con su privacidad se encuentra el no distinguir entre redes seguras como las que tenemos en casa y redes no seguras, como las de los aeropuertos y bibliotecas, pues son abiertas y no tienen el nivel de seguridad apropiado.

Si se conectan a una red pública deben evitar hacer transacciones con datos personales o tarjetas de crédito.

¿Se debe tener cuidado al realizar descargas de aplicaciones?

Sí, por eso hay que descargar siempre de tiendas legítimas en el caso de Android, del Google Play Store. Si hacemos descargas de fuentes no oficiales se corre el riesgo de bajar contenidos que dañen nuestros dispositivos.

¿Qué otro consejo se le brinda a los usuarios para proteger su información?

Deben estar atentos a dónde hacen clic. Deben tener presente que las páginas legítimas debemos corroborarlas siempre prestando atención a la url o dirección electrónica que vemos en el navegador.

Las páginas de los proveedores confiables tienen una https, esa "s" al final significa seguro y también se indica que el sitio es confiable con un candado verde en la barra de direcciones, esto indica que la información que yo envío a través de esa dirección viaja de manera segura y está cifrada.











Comparta este artículo Tecnología Experta de Google aconseja evitar redes inalámbricas abiertas para proteger privacidad Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Experta de Google aconseja evitar redes inalámbricas abiertas para proteger privacidad Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.