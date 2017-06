Promoción falsa: Iberia no está regalando dos boletos por redes sociales

La aerolínea Iberia salió a desmentir una promoción que circula en redes sociales en la que se publicita una regalía de dos boletas por parte de la aerolínea.

"Esta "promoción" no es cierta, no es de Iberia. Recomendamos no pinchar en la publicación ni en la web a la que dirige", publicó la aerolínea en sus redes sociales oficiales.

El sitio al que dirige al dar clic al enlace solicita que se comparta la publicación con la leyenda "gracias #Iberia" y contestar algunas preguntas.

Esta técnica se ha utilizado en otras ocasiones para acceder a información personal de los usuarios en redes sociales. Por ahora, se desconoce la intención de quien promueve el enlace.

Según Iberia, el equipo de Seguridad Informática de la compañía está avisado de esta farsa "y se tomarán las medidas pertinentes".