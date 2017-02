Seguridad investiga supuestas amenazas de golpe Estado por cambio en jornada laboral de policías

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El Ministerio de Seguridad Pública investiga el origen de supuestas amenazas de golpe de Estado que circulan dentro de la institución, por la disconformidad de algunos policías (afiliados a grupos sindicalistas) con el cambio en el rol de trabajo.

"Un golpe de Estado es posible, un golpe de Estado lo podemos hacer nosotros, somos los militares, somos la policía, podemos hacer todo (...)", dice uno de los audios que divulgó este martes el ministerio en una conferencia de prensa.

De acuerdo con Juan José Andrade, viceministro de Seguridad y director de la Fuerza Pública, están coordinando con instancias disciplinarias para verificar la veracidad de los audios, así como otra serie de mensajes que han detectado en redes sociales.

"Esto provoca en la Fuerza Pública una situación que nos afecta como institución. Al parecer hay un grupo que está generando este tipo de amenazas, las cuales se han salido de la mano y obedecen a una variación a un rol policial, donde este grupo no está de acuerdo", dijo Andrade.

Cambio en rol

El Ministerio ordenó implementar, desde el 20 de febrero, un rol de trabajo llamado 4x2, el cual consiste en que los policías deben trabajadar 12 horas diarias durante cuatro días y tener dos días libres. Un mes deben cumplir con esas horas en el día y otro mes en la noche.

Anteriormente, el rol era trabajar dos días en el día por 12 horas, dos días en la noche por la misma cantidad y dos días libres. Ese rol es el conocido como el 2x2x2. Sin embargo, fue eliminado por recomendación de la comisión de salud del Ministerio de Seguridad, al considerar que afecta la salud, por lo que pidió que se haga un rol más apropiado.

Como plan piloto, hace un año Seguridad Pública implementó en la delegación policial de Heredia y en Upala y Guatuso, un rol de seis días laborados y seis días libres, conocido como el 6x6 y que actualmente se utiliza en algunos casos especiales. No obstante, durante ese rol de trabajo hubo una afectación en el servicio a la ciudadanía y aumentaron quejas por falta de presencia policial, explicó Andrade.

"Los roles deben ser en respuesta de una realidad delictiva. Ellos (los sindicalistas) están proponiendo que el 6x6 sea para para toda la policía, lo que haría que tengamos policías seis días en la casa, eso nos pone en una situación difícil, porque trabajaríamos con solo el 25% del recurso humano", aseveró el viceministro.

Por su parte, Minor Anchía, representante del Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), se desmarcó de los audios amenazantes e indicó que están en contra del nuevo rol de trabajo, porque también afecta la salud.

El sindicalista alega que los policías pasarían menos tiempo con sus familias cuando les corresponda el turno de todo un mes en la noche.

"Una jornada de un mes completo de noche para un policía es de mucho desgaste. Quien hace eso no entiende la dinámica policial. La fatiga se incrementa, el cambio biológico afecta. Además, nuestras compañeras jefas de hogar se les incrementan los costos de encontrar niñeras para el cuido de sus niños", justificó Anchía.

El sindicalista considera que se debe aplicar el rol de seis días de trabajo y seis libres para toda la policía de forma estándar.

"Ese rol favorece la salud, la relación de familia y no es ilegal porque ya existe. Se ajusta a lo que está establecido en el Código de Trabajo. Nuestros policías no son robots, es el Estado el que debe resolver el faltante de policias, no los policías", enfatizó Anchía.

Sobre esos pedidos, Andrade detalló que el Ministerio de Seguridad, por medio de un consejo, analiza cambios en el rol a aquellos policías que lo solicitan. "Ese consejo estudia cada caso en particular, donde compañeros exponen situaciones donde el lugar o el rol les afecta en el tema humano y familiar. Más de 40 casos atendemos por mes", manifestó.

Por ejemplo, un policía que tiene su casa en la zona sur y trabaja en Guanacaste debe tener un rol de 6x6, explicó Andrade.

Protesta

Ante el descontento con el nuevo rol, la ANEP convocó a los policías que estén libres el próximo viernes 24 de febrero, para que junto con sus familias se apersonen al Parque de la Paz y así protesten contra la circular.

"Es absolutamente pacífico, es cívico, dentro del orden constitucional. Nos ajustamos al derecho de manifestarnos y quienes estén libres", expresó Anchía.

Anchía reiteró que el grupo que representa no tiene relación con los audios dados a conocer por Seguridad Pública y más bien hizo un llamado para que realmente investiguen el origen.

"Nosotros nos oponemos a cualquier acto bélico y cualquier manifestación que rompa el orden constitucional. Lo responsable es que interpongan las denuncias correspondientes, para que se investigue su procedencia. No se vale que los muestren (los audios) y lancen una cortina de humo", dijo Anchía.

El sindicalista agregó que ya interpusieron un recurso de amparo en la Sala Constitucional para frenar la circular del nuevo rol, y que también acudirán al Tribunal Contencioso Administrativo.











