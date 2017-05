Madre denuncia a PANI por darle hijos a papá que vive en Managua

Una disputa entre una mujer y su expareja tiene en el medio a dos niños de 6 y 9 años, quienes fueron llevados –de forma ilegal– a Managua, Nicaragua, por su padre, de donde él es oriundo; luego, su madre fue hasta allá y se los trajo de la misma forma y ahora el hombre volvió por los menores, quienes les fueron entregados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), debido a que hay una orden de una jueza de dicho país.

Por esa razón, la mujer, de apellido Pizarro, interpuso un recurso de amparo el pasado 9 de mayo, día en que el Patronato le quitó los niños y se los entregó al papá.

Según explicó la denunciante en el recurso, el conflicto empezó en mayo del año pasado, cuando fue sacada de la casa en que vivía a raíz de una de una denuncia por violencia doméstica del padre de sus hijos, un hombre de apellido Correa.

“El papá de mis hijos trajo a la novia de Nicaragua y la metió a la casa. Dijo que si no la dejaba estar en la casa él no me iba a pagar la casa. Entonces yo acepté por 15 días. Sin embargo, a los días tuvimos una discusión, hubo un forcejeo y le aruñé la cara a él. Llamó a la policía y me sacaron de la casa”, comentó Pizarro en una entrevista a La Nación .

Días después del incidente, ella se entera que el sujeto se fue de la casa y se llevó a los niños. Ante esa situación, lo denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Posteriormente, ella contrató un investigador privado en Nicaragua para averiguar si sus hijos estaban allá, pues no había registro de salida de ellos por ninguna frontera. Es así como a los dos meses los logró encontrar, se fue para allá y buscó al papá de los niños para que se los entregara, pero él se negó.

Ella empezó un proceso de repatriación de menores en Nicaragua. Durante casi un año estuvo viajando a dicho país para seguir con el litigio y poder ver a sus hijos.

Salida de Nicaragua

Pizarro estaba confiada en que la jueza le iba a permitir traerse de nuevo a los niños; sin embargo, el 24 de marzo de este año la juzgadora decidió que los pequeños debían quedarse en Nicaragua con su papá y su mamá podía ir a visitarlos una vez al mes y una semana en vacaciones y en Navidad.

Ese viernes, ella pidió quedarse con los niños hasta el domingo; no obstante, la mujer tomó la decisión de traérselos de nuevo a Costa Rica de la misma forma en que él se los llevó para allá: por tierra, de forma ilegal.

“Cuando él (padre de los niños) me entregó los chiquitos me amenazó, me dijo que mejor dejara de ir a Nicaragua a molestar porque sino me iba a devolver en una bolsa. A raíz de esa amenaza, yo me traje a los niños por tierra de forma ilegal. Yo hice mal, pero en Nicaragua no escucharon a mis hijos, no fue un juicio justo. Me los traje porque tenía miedo y porque mis hijos querían estar acá; me decían que eran maltratados. Por todo eso, mejor me los traje”, relató Pizarro.

Luego de que los tuvo aquí, los metió a la escuela y ellos volvieron a clases después de Semana Santa.

También habló con el PANI acerca de lo sucedido y puso denuncia por la amenaza.

Sin sus hijos nuevamente

El 6 de abril, el padre de los niños volvió a Costa Rica y puso la denuncia por sustracción de menores en el OIJ, donde solicitó intervención de la justicia costarricense. También se presentó ante el PANI con la sentencia que dio la jueza nicaragüense, la cual establece que los menores deben estar allá.

“A los días me empieza a buscar el OIJ. Me dicen que el papá de los hijos me denunció por sustracción de menores. Entonces, yo le dije a los del OIJ que no los entiendo. A mí no me dieron pelota; yo tuve que ir a traer a mis hijos y ahora me buscan como una delincuente”, comentó la mujer.

El martes 9 de mayo, el OIJ llegó a buscar a los pequeños al centro educativo en Santa Ana, donde ellos estaban estudiando para llevarlos hasta el PANI, el cual le entregó los niños al papá, alegando que él tenía una sentencia de Nicaragua y se debía cumplir con el Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menor, o Convención de La Haya, de la cual Costa Rica forma parte.

Desde ese día , Pizarro no ve a los niños y desconoce donde estarán. Ella cree que de nuevo fueron llevados a Nicaragua. Por eso acudió a la Sala Constitucional, pues considera que el PANI no debía entregar a los niños de esa forma, ya que ellos son costarricenses y se le están violentando sus derechos.

“A ellos (PANI) no les importó nada; yo fui la que tuve que hacer todo para traerme a mis hijos. Lo único que me decían en el PANI es que tenía que tener paciencia, pero se trata de mis hijos y yo tuve que ir personalmente hasta allá (Managua)”, dijo la madre de los niños.