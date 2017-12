El hombre, de 53 años, continuó: “Los oficiales decían que ya venía el OIJ (…) y que me iban a sacar (de la casa) a la fuerza, por lo que mis amigos se asustaron y me trataron de sacar. Decidí esconderme y fue, en ese momento, que los oficiales entraron a mi casa sin ninguna autorización y me esposaron”.