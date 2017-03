Bolsas halladas cerca del Zurquí tenían tres cuerpos descuartizados

Policía Judicial encontró cinco bultos en un guindo de ruta a Limón

En tres bolsas fueron encontrados los dorsos de tres hombres y en las otras dos las extremidades correspondientes. Las cabezas no estaban.

Las bolsas plásticas con restos humanos que la Policía Judicial encontró este martes en un guindo cerca del túnel Zurquí, en la ruta 32, contenían tres cuerpos que fueron descuartizados.

En total, los agentes hallaron cinco bultos. En tres de ellos estaban solo los troncos, mientras que en los otros dos estaban las extremidades. Aún no han sido localizadas las cabezas, indicó Álvaro González, jefe de la sección de Homidicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los restos fueron remitidos este mismo martes a la Medicatura Forense, sin manipularlos en exceso, para no perder evidencia. "Solo hablamos del tronco, sin extremidades y sin cabeza. Un investigador no puede manipular esa bolsa con detalle, incluso hasta el nudo no se manipula", comentó González.

El funcionario explicó que el hallazgo lo hicieron a raíz de una llamada confidencial que recibieron, en la cual también se dijo que esos cuerpos podrían corresponder a tres hombres que vivían en una casa en el Alto de Guadalupe, en San José.

Por esa razón, este miércoles, a las 11 a. m. el OIJ allanó dicha vivienda en búsqueda de evidencia.

"Tenemos resguardada una casa en Guadalupe, donde cabe la posibilidad que estas personas hayan residido. Solo eso podemos decir, pues esa vivienda es propiedad de otra persona, solo vivían ahí", manifestó González.

El jefe de Homicidios no adelantó si se trata de una disputa entre grupos delincuenciales, aunque da pistas sobre las intenciones de los asesinos.

"Hay un intención homicida de no dejar rastros y por eso los descuartizaron. Esto habla de un modo de operar de determinada organización criminal, podríamos hablar de un ajusticiamiento", añadió.

Los cuerpos serán analizados por patólogos y así determinar el arma cortante con qué pudieron haber sido desmembrados.

Las pesquisas del caso se mantienen, para verificar con exactitud si los restos corresponden a los hombres que vivían en esa casa en Guadalupe.











