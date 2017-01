Chofer mata a tres ciclistas y se da a la fuga en carretera a Tres Ríos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Tres ciclistas murieron atropellados la madrugada de este domingo, a eso de las 4:30 a. m., frente al Walmart de Curridabat, confirmó la central de la Cruz Roja. El chofer involucrado se habría dado a la fuga.

Además, una mujer fue trasladada grave al Hospital Calderón Guardia.

El bumper del vehículo involucrado en el percance quedó al lado de uno de los fallecidos.

Una de las víctimas sería Mario Enrique Retana Pérez, vecino de Quesada Durán. Las otras identidades no han trascendido.

Fernando Mendoza Mendoza, amigo de Retana, afirmó que el grupo de ciclistas viajaba hacia Paraíso de Cartago, a la zona de la represa de Cachí.

"Nos conocemos de hace más o menos 35 años, cuando formamos parte de la Fuerza Pública de Costa Rica en los años 80. Por cuestiones de la vida, luego formamos parte de la fuerza roja, taxistas los dos. Él los domingos se dedicaba a hacer ciclismo recreativo por toda Costa Rica".

"Y hoy tuvo la mala suerte de que llegara un irresponsable que supongo iba borracho, mató a cuatro", continuó.

Añadió que Retana tenía dos hijos.

Mario Antonio Urbina, oficial de seguridad de un centro comercial cercano, declaró que antes de escuchar el impacto del accidente, observó a dos vehículos pasar por la carretera a alta velocidad. Él asegura que uno de esos dos carros, tipo deportivo, fue el que atropelló a los ciclistas.

Según su relato, los dos autos frenaron frente al centro comercial en el que él labora para ver si podían ingresar antes de las 4:30 a. m.

"Yo les hice señas de que no, de que no había nada, pasó un carro blanco primero adelante, un automóvil, despegó, el otro venía atrás, se paró. Ellos tenían que andar juntos, se paró el otro, le hice señas también y ese fue el que metió la pata, ese fue el que se jaló la torta".

Urbina describió el vehículo como "un auto deportivo, carrazo, como de carreras". "Hizo señas, sacó la mano por arriba, ya a esa hora no hay nada, para qué iban a ingresar? (...) Vi el rayo, yo solo dije 'que no mate a nadie' y me agarré la cabeza; el colazo nada más lo vi donde pasó", continuó.

Añadió que el auto "aceleró a toda máquina" de oeste a este, en dirección a Tres Ríos. "Es más, si hubieran ingresado, tal vez no se hubieran jalado esta torta", comentó Urbina.

Información en desarrollo.