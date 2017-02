En pocas palabras

¿Qué reacción tuvieron al conocer el informe del OIJ?

Desde que se da el accidente don Nieves (Corrales dueño del bus) estuvo en el sitio del accidente y activamos las pólizas correspondientes del INS, para que se hiciera lo que se tuviera que hacer. Ahorita don Nieves está tranquilo. Él siempre estuvo seguro de que su unidad estaba en óptimas condiciones.

¿Y sobre el señalamiento de negligencia del chofer ?

Con respecto a Alexánder (Mora), ahorita desconocemos que pudo pasar en ese momento. Él era un conductor de muchísimos años (...) su oficio lo desarrollaba de la mejor manera (...). Estamos tranquilos en el sentido de que Ingeniería Forense determinó que el vehículo estaba en buenas condiciones, que no fue un asunto mecánico, ni una negligencia por parte del dueño, de que no tomó el debido cuidado de mantenimiento de esa unidad.

¿Algún perjudicado los ha contactado?

Solo una persona, el esposo de una mujer. Al señor, sumamente amable, se le explicó que nos apersonamos al INS para abrir las pólizas y que el INS le pedía a don Nieves hacerse responsable del evento. Que él se echara la culpa del evento para abrir la póliza. Obviamente desde mi posición como abogada, eso es imposible. Hasta el señor me dijo, eso es un absurdo.

¿Ahora qué podría pasar? ¿Irán a un proceso civil?

Podría suceder, pero ahí podríamos hacer valer nuestros derechos, nuestros alegatos a lo que se aceptará o no. Hay puntos que defender, como el hecho de que ahora digan que fue responsabilidad del chofer. No sabemos que pasó en ese instante, pero podríamos demostrar de que Alexánder era un excelente conductor, que no fue sacado de la manga o que me canceló el titular y se le dijo ‘necesito que vaya usted’. Nieves es una persona seria, que contaba con Alexánder para varias giras (...). Ese muchacho no tuvo infracciones.











Comparta este artículo Sucesos Abogada del dueño de autobús: 'Alexánder era un excelente conductor' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Abogada del dueño de autobús: 'Alexánder era un excelente conductor' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.