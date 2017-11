"Obviamente siempre hay temor, lo pasado quedó atrás, yo veo para adelante. Mi meta es el Mundial que viene, pero siempre hay un temor y un riesgo de alguna lesión, Dios primero no sea así, pero todos los que tenemos chance de ir estamos expuestos, aunque yo no pienso mucho en eso. Sé lo que es quedarse fuera por lesión y fue duro para mí y mi familia, ya pasó una vez pero al final todo continúa, la vida tiene cosas que uno no espera, pero al tener confianza en Jehová Dios pues se está preparado para todo", explicó.