Ahora a todos les gusta el Santos, pero hace un año y medio o un poco más les decía a ustedes que uno de los equipos que más me gustan es el Santos, que era uno de los mejores equipos del país, que tenía movimientos interesantes, que muchos de ellos yo quería implementarlos, porque en esto me gusta aprender y me da mucho orgullo decir que aprendo de un equipo costarricense y no del Bayern Múnich o del Real Madrid, necesariamente. Debo estar adelantado en estas cosas y sé a quién me voy a enfrentar, por lo que lo único que puedo decir es que el próximo miércoles será un extraordinario partido en el que ellos tienen el balón y nosotros lo queremos, vamos a intentar salir adelante.