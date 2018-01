"Uno es explosivo, el otro es más calma, paz, con el que se puede platicar cuando no hay polémica. A Rubén cuando no le gusta algo te lo dice, al estilo de Hernán Medford y lo que no le gusta es que critiquen su trabajo cuando él considera que está haciendo bien las cosas. Nico, al contrario, no se presta mucho a eso de mostrar malestar, solo habla de lo que le corresponde", indicó el comunicador.