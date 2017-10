Bicicleta y compromiso ambiental

En los discursos de palabras gastadas, los políticos de turno nos cuentan que las políticas sanitarias y ambientales del país promueven disminuir la huella ecológica, y, con ello, el uso de vehículos de cero o mínimo uso de hidrocarburos.

Andar en bicicleta puede ser una pesadilla en nuestras calles y carreteras. En las pocas ciclovías existentes, es una odisea circular, sobre todo, en el centro de San José (bulevar de la avenida 4), donde hay que conducir esquivando vendedores ambulantes (que al confundir al ciclista con la Policía Municipal desatan una estampida) y peatones. Faltan espacios, al punto que nuestro ciclista de alto rendimiento Andrey Amador fue detenido infringiendo la ley por entrenarse en una autopista.

Pero el premio a la incoherencia lo gana el Banco Nacional de Costa Rica, en cuya agencia en el Paseo Colón, en el área de autobanco, un cajero me devolvió el cheque que le había enviado por el sistema de succión y me indicó que no podía atenderme porque andaba en bicicleta: ¡tan fácil como en lugar de devolverme el cheque, hacerme llegar el recibo del depósito!

En bicicleta no podía ser atendida, pero, minutos después, regresé en motocicleta y entonces sí me atendieron. ¡El banco que se promociona como ecoamigable no favorece el ciclismo! El BNCR que publicita como logro la “puesta en el mercado de productos verdes como la tarjeta local e internacional Servibanca Verde, el BN Marchamo Ecológico y la línea de crédito de vivienda sustentable” se niega a atender ciclistas.

Sin parqueos. Ordinariamente, en las agencias bancarias los sitios de parqueo son para vehículos de cuatro ruedas, y a veces de motocicletas, pero no cuentan con parqueos para bicicletas. No es posible ingresar a una agencia bancaria con la bicicleta porque las puertas de entrada donde revisan metales no tiene el tamaño suficiente para pasar una de estas y, además, sería un poco incómodo hacerlo. Y se niegan a atender a un ciclista en el autobanco, que reúne todas las condiciones para su atención, pese a que sí atienden motociclistas que también usan vehículos de dos rueda.

Recordemos, además, que la bicicleta es un medio de transporte autorizado por la ley de tránsito.

Consideré que el hecho es una odiosa discriminación entre los conductores de vehículos ecológicos de dos ruedas tipo bicicleta que no son atendidos, y los vehículos contaminantes de dos ruedas tipo motocicleta que sí son atendidos.

Por eso, presenté un recurso de amparo, y la respuesta de Sala en el voto n.º 2017000665 es un retroceso en materia de políticas públicas ambientales y desmerece la promoción de estilos de vida saludables.

Concluye el órgano colegiado que no hay discriminación pues a ningún otro ciclista se le permitió ingresar al autobanco. Ese no era el argumento de fondo: se trataba de dilucidar si había discriminación entre dos vehículos de dos ruedas, de circulación legal: la motocicleta y la bicicleta.

Valioso es el voto salvado de los magistrados Fernando Cruz Castro y Paul Rueda Leal, que señala lo siguiente: “La imposición de una restricción irracional y desproporcionada al uso de la bicicleta, impidiéndole al ciclista hacer uso del autobanco cuando se moviliza con ese medio de transporte, constituye a su vez una lesión al derecho a la igualdad (numeral 33 de la Ley Fundamental) dado que el trato diferenciado no se justifica. Lo anterior adquiere una relevancia constitucional incluso mayor, puesto que igualmente se ven perjudicados los derechos constitucionales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículos 21 y 50 de la Constitución Política), en la medida que una restricción infundada al uso de la bicicleta es contraria a las políticas de salud y ambientales que más bien fomentan tal utilización”.

Los magistrados Cruz y Rueda son claros al señalar que la bicicleta “reduce la contaminación sónica y la huella ecológica” y tiene efectos positivos “en la política urbana y de transporte, en tanto ayuda a disminuir el congestionamiento vial y contribuye a la reducción de la factura petrolera”.

Desfasados. Estos tiempos preelectorales deben ser propicios para evaluar los compromisos entre quienes defienden el desarrollo sostenible y las políticas que favorecen estilos de vida saludables y reducción de la huella ecológica, y quienes, al mejor estilo de Donald Trump, no entienden de qué se trata el Acuerdo de París sobre cambio climático, y menos aún, por qué China, la India, los Países Bajos y otros europeos usan más la bicicleta que los grandes automotores multicilíndricos.

Esperemos que, como leí en una red social, los candidatos presidenciales no sean de mentes tan cerradas como para no entender las encrucijadas del desarrollo.

La autora es odontóloga y salubrista pública.