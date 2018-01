Formulemos una reducción al absurdo: 1) el Estado es católico; 2) por tanto, los católicos tienen derechos superiores; 3) por tanto, los no católicos deben ceder los asientos a los católicos en los buses. ¿Por qué no si el Estado es católico y privilegia a los católicos? Si tuviesen el “derecho oficial” de ver sus ritos en el canal 13, los católicos también tendrían el derecho de ir sentados. No hay forma de decir: “Ese derecho sí, pero este no”; no hay modo de fijar el límite: por ser creyentes “oficiales”, solamente los católicos tendrían todos los derechos, y ¡adiós, igualdad ante la ley!