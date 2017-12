Es cierto que algunas voces entre la población saudita vienen proponiendo dejar más de lado la espinosa cuestión del estatus de Jerusalén y el conflicto árabe-israelí en general. También es cierto que Trump procuró matizar sus palabras y hacerlas más digeribles para los árabes, aclarando que no estaba tomando partido sobre los límites geográficos de la soberanía israelí en Jerusalén, y que el traslado de la embajada desde Tel Aviv no se produciría inmediatamente. Sin embargo, como dice Martin Indyk, vicepresidente de la Brookings Institution, los estadounidenses “pueden intentar limitar daños todo lo que quieran, pero no serán capaces de hacerlo, porque Jerusalén es un tema demasiado candente”.