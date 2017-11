Esa encomiable contribución a la historia del pensamiento jurídico motivó en mí esta breve reflexión sobre el periplo de las ideas humanas. En auxilio a este cometido, y en el cuidado de no usurparle conceptos a él, he recurrido a mi mucho más modesto libro El origen del ideal constitucional, que años atrás me publicó Editorial Juricentro, y del que extraigo algunas ideas que entonces desarrollé. Veamos.