Cartas a la Columna

Educación integral

Padres deberían opinar sobre guías sexuales

La niñez y la adolescencia del país tienen derecho a una educación de calidad, integral, y los padres de familia tienen la responsabilidad y el derecho de conocer y participar de los programas de educación pública sobre afectividad y sexualidad.

La ideología de género niega estos derechos y pone al Ministerio de Educación Pública (MEP), al Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y la Defensoría de los Habitantes, etc., al servicio de ideologías e intereses particulares. Muchos embarazos adolescentes se deben a la ideología de género.

Vinicio Siles Loaiza

El Carmen, Cartago

Contra la Iglesia

Pensaba que era la única persona que ya no aguantaba los artículos del señor Mario Madrigal, pero con la carta de Carlos Luis Salas Arroyo (11/4/17) veo que hay otros. Cada vez es lo mismo: critica a la Iglesia católica. Lo que no entiende el señor Madrigal es que la Iglesia somos nosotros, los católicos, y no solo la jerarquía.

En cualquier iglesia hay de todo: buenos, medianos y los infrecuentes practicantes, pero todos somos pecadores de una forma u otra. El Papa mismo se llama pecador. No existe una institución en este mundo donde todos sus miembros sean perfectos, todos son humanos. Le aconsejo al señor Madrigal con las palabras de Jesús a los que estaban criticando a la señora acusada de adulterio: “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

Jean Hurley Jester

Moravia

Turismo religioso

Nuestro país tiene mucho que ofrecer al turismo. Una forma es con la diversificación del producto turístico, el religioso. La Municipalidad de San José trabaja desde hace varios años en este segmento del mercado. ¿Qué mejor oportunidad de ejecutar estas acciones que en la Semana Santa, cuando se hace un llamado a todos a participar de las celebraciones religiosas? En estos días se desarrolla una amplia programación.

Les envío a todos los involucrados en este gran esfuerzo mi felicitación y esperemos que cada año se incremente el número de personas que asisten a este tipo de actos religiosos.

Rodolfo Araya Solano

San José