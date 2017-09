Un vistazo a la vida de Kylie

Tiene más de 175 millones de seguidores en sus redes sociales que siguen cada detalles de la vida de Kylie Jenner, la integrante más joven del clan Kardashian.

Sin embargo, eso no la detuvo para aceptar la propuesta del canal E! y permitir que las cámaras sigan y graben cada paso que da.

El resultado es Life of Kylie , un reality show que se estrenó el martes 5 en ese canal especializado en entretenimiento y cuyo primer capítulo se repite, por si se lo perdió, la noche de este domingo 10 de setiembre, a las 11 p. m.

Cada martes al ser las 9 p. m., se estrenará un nuevo episidio de un total de ocho capítulos de media hora cada uno que componen esta primera temporada de la docuserie.

“Cuando creces frente a la cámara todo el mundo siente que te conoce, pero no es así. Siento que las personas tienen percepciones equivocadas de quién soy. Empecé grabando Keeping Up With The Kardashians cuando tenia 9 años. Siento que estoy constantemente presionada a mantener una imagen, que no siempre refleja quién realmente soy alrededor de mis amigos y mi familia. Este show es un regalo para mis fans. Yo soy Kylie y ésta es mi vida¨, comentó la joven en el tráiler oficial de su nuevo programa.

En cada emisión de Life of Kylie , los televidentes tendrán acceso directo a sus facetas como empresaria, diseñadora de moda, autora, estrella de televisión e ícono juvenil.

Desde su posición como presidenta y fundadora de la exitosa marca Kylie Cosmetics hasta los momentos más personales junto a sus amigos, todos los detalles de su vida serán expuestos.

Con 20 años recién cumplidos, Kylie Jenner fue incluida dentro de la lista anual de las celebridades mejor pagadas de la revista Forbes , donde es, además, la más joven del listado.

También la revista Time la nombró como una de las adolescentes más influyentes de la actualidad, por lo que se espera que el programa sea un éxito entre los jóvenes.

Life of Kylie cuenta con la producción de Ryan Seacrest, la propia Kylie y su madre, Kris Jenner, entre otros.

Véalo: Martes 12 de setiembre, 9 p. m., E!