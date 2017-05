Sétima gala del programa tendrá de invitados a elenco de la segunda temporada

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: 'Tu cara me suena' reunirá a sus exparticipantes para un especial de dúos

Entretenimiento 'Tu cara me suena' reunirá a sus exparticipantes para un especial de dúos

Los participantes de la segunda temporada de Tu cara me suena (TCMS) volverán a experimentar la adrenalina de presentarse en un escenario para imitar, interpretar y cantar como las grandes estrellas de la música.

Con un especial de dúos, la sétima gala del programa de Teletica Formatos, recurrirá al talento y versatilidad de Christian Gómez (Tapón), al ingenio de Jill Paer y al humor de Eloy Mora para una gala especial, que se transmitirá este domingo 7 de mayo a las 7 p. m. por canal 7.

LEA TAMBIÉN: Melissa Mora, Daniel Moreno, Marcia Saborío y María Torres serán parte de 'Tu cara me suena'

Al colorido escenario del estudio Marco Picado retornarán también los comediantes Opo Marín y Bernardo Choché Romano, el locutor Luis Felipe Pepe Arroyo y las cantantes María Fernanda León y Lady Agüero.

Entre la mayoría de los exparticipantes hay un sentimiento de felicidad y ansiedad por reencontrarse con el público en una plataforma que cambió sus carreras o sus vidas personales para siempre.

Son los casos de Lady Agüero y Choché Romano. Ambos destacaron la experiencia como una de las más importantes experimentadas en el último año.

"Estoy muy feliz por volver a sentir la adrenalina y esa cercanía con el público que tanto me gusta. Tu cara me suena ha sido la experiencia más chiva de mi vida a nivel artístico y todo alrededor de mí cambió para bien", destacó Agüero, quien mantiene presentaciones privadas junto con Angie Valverde y María José Castillo.

En el programa del domingo, Lady Agüero hará dupla con Elvis Tico para interpretar la canción Hoy tengo ganas de ti, que Alejandro Fernández canta a dúo con Christina Aguilera.

"No lo conocía (a Elvis Tico), pero hicimos una muy buena química. Yo soy súper relax y él es muy disciplinado, entonces debí ponerme al mismo nivel de él. Me tocó disciplinarme, pero sí, los dos nos sentimos muy cómodos con la canción que nos corresponde interpretar. En el video de esta canción Christina sale muy sexi y apasionada con Alejandro Fernández", destacó Lady Agüero.

Choché Romano, por su parte, acompañará a Melissa Mora. Ellos se presentarán con La cadenita de Los Ángeles Azules y Alicia Villarreal.

"Esta presentación está basada en pasarla bien, en reírnos y en disfrutar. Habrá mucha camaradería. La idea es que la gente nos disfrute. Mi papel en Tu cara me suena siempre fue eso: entretenimiento", destacó el comediante de Show de huevos.

Para Choché retornar por una noche al programa de Teletica es doblemente especial: primero porque fue en esa producción donde experimentó importantes cambios físicos y espirituales, y luego porque hará dueto con una de las participantes más populares de este temporada.

"Tu cara me suena marcó mi vida, por eso es demasiado el cariño que le tengo a ese escenario. Ahí viví muchas cosas a nivel personal: finalicé mi relación (amorosa) en medio del programa, tuve un acercamiento espiritual e hice muchos amigos... Son muchas cosas: recuerdos, nostalgia, momentos de dolor y efusividad", afirmó Romano.

Según dijo, a Melissa Mora la conoció hasta ahora; sin embargo, destacó que en poco tiempo supo encontrar en ella a una mujer carismática, sencilla, y trabajadora.

ADEMÁS: 'Tu cara me suena': Como estrellas de la música

"Con Meli tenía un acercamiento normal al que uno tiene con personas que se dedican al entretenimiento en general. No era mi amiga. No éramos cercanos. Pero conocerla ha sido maravilloso. Ha sido tan lindo conocer el corazón de Melissa Mora y ver más allá de ese cuerpos espectacular. Ella es carismática, sencilla, súper breteadora. Hay que escuchar a Melissa hablando con su hija por teléfono o compartiendo parte de su historia. A la gente le gusta juzgar y no se preocupan por lo que hay más allá de esa persona", aseveró Choché Romano.

Otra que no conocía de antes al compañero con el que se presentará el domingo en Tu cara me suena es Jill Paer. La chef de ¡Qué rico! acompañará a Mauricio Artavia (Papi Pazz) en la gala de esta semana.

"¡Viera qué extraño! A Papi Pazz no lo conocía pero nos llevamos como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Estamos muy cómodos, por eso creo que va a salir muy bien. Él es una persona muy amena para llevarse y estamos hechos el uno para el otro para Tu cara me suena, aclaro", comentó entre risas Jill Paer.

Paer y Artavia se transformarán en los hermanos Lucía y Joaquín Galán, de Pimpinela, e interpretarán A esa.

"Estoy tan fascinada y emocionada con volver (a TCMS) como la primera vez. Con Pimpinela realmente será un poquito violento (ríe) porque en el escenario será un puro reclamo. Vacilamos porque fuera del escenario nos llevamos muy bien, pero en el escenario seremos como enemigos. Creo que lo hacemos bastante bien", destacó Paer, quien dijo que se enfoca en lograr la voz de la artista argentina.

"Definitivamente me enfoco en su tono de voz y los gestos, porque ella tiene una manera muy particupar de cómo interpreta. He estudiado el video como 1.000 veces y ahí poco a poco vamos", contó Paer.

Opo Marín por su parte, habló de las emociones que le generan volver a Tu cara me suena y del reto de hacerlo al lado de un cantante como Luis Gabriel Loría, de Los Ajenos.

"Tu cara me suena fue una experiencia bonita que viví el año pasado y siempre es emocionante reencontrarse con eso y con los compañeros, con el personal de producción, pero sí hay un poco de nervios", admitió el comediante, quien cantará la versión que Juan Gabriel y Alejandra Guzmán grabaron de Querida.

ARCHIVO: Jill Paer: La gringa más tica de la TV

"Juan Gabriel ha sido un personaje que siempre he hecho en mis shows y hoy lo presentaré a la par de un gran artista y uno de los favoritos para ganar esta temporada como lo es Luis Ga, un chavalo muy profesional que en esta ocasión me ha ayudado bastante como músico y cantante que es. Yo soy simplemente humorista. No tengo ni la facilidad ni el oído que puede tener Luis Ga", dijo Marín.

Los otros dúos quedaron conformados de esta manera: María Torres y María Saborío con Eloy Mora (Las Ketchup), Daniel Moreno con María Fernanda León (Amistades Peligrosas), David Nick con Pepe Arroyo (Carlos Vives y Wisin) y Vanessa González con Tapón (Andrea Bocelli y Sarah Brightman).











Comparta este artículo Entretenimiento 'Tu cara me suena' reunirá a sus exparticipantes para un especial de dúos Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: 'Tu cara me suena' reunirá a sus exparticipantes para un especial de dúos Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.