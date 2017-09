Harold Wallace fue el primer expulsado de 'Dancing with the Stars'

El futbolista Harold Wallace fue el primer famoso en ser eliminado de la tercera temporada de Dancing with the Stars en una noche cargada de emociones: cada uno de los participantes compartió cuál fue su año más memorable.

La presentadora Johanna Ortiz y el futbolista Harold Wallace se enfrentaron anoche por la eliminación. Ambos fueron los que obtuvieron el puntaje más bajo después de tres galas por lo que debieron medirse. a ritmo de tango, en el primer Reto de las estrellas de esta temporada para evitar su eliminación.

Al final, los jueces decidieron salvar a la colombiana, por lo que el deportista quedó eliminado. Tras conocer el resultado, Wallace afirmó estar agradecido con todos los que votaron por él durante la competencia.

Emociones.

La gala de este domingo estuvo dedicada al año más memorable en la vida de cada uno de los famosos. El convertirse en padres, encontrar el amor, superar quebrantos de salud y retos personales impregnaron de intimidad las coreografías de la velada.

Las lágrimas se hicieron presentes en el Estudio Marco Picado de Teletica en múltiples ocasiones a lo largo de la transmisión, tanto por dulces motivos como por otros más tristes.

"Lo que más me gusta del tema de esta noche es que la gente pueda ver que no por ser famosos hay menos problemas", dijo la jueza Flor Urbina durante uno de los recesos.

El primero en bailar fue Daniel Carvajal, quien recordó como el año pasado tuvo un accidente de tránsito tras el que asegura que volvió a nacer. Bailó Madre Tierra y fue elogiado por su energía y el riesgo de su actuación: empezó colgando desde el techo. Su esfuerzo tuvo sus resultados ya que obtuvo una calificación de 21 puntos.

Uno de los momentos más emotivos fue el que protagonizó Natalia Carvajal, quien dedicó su participación de baile contemporáneo a su tía, Xinia Carvajal, exministra de la Condición de la Mujer, a quien calificó como una luchadora y activista de la lucha contra cáncer. "Irónicamente, ella perdió la lucha contra esa enfermedad", recordó conmovida.

"Ella fue una gran mujer y nos hace mucha falta", dijo con la voz entrecortada durante la transmisión en vivo.

El juez David Martínez halagó el progreso de la modelo y presentadora. Su calificación fue de 25 puntos, hasta ahora la calificación más alta de esta tercera temporada.

Otro de los momentos más conmovedores fue el de la chef Sophia Rodríguez, quien recordó que el año pasado fue operada de un tumor en el cerebro. "Cuando uno recibe una noticias de esas, siente mucho temor. Hace diez meses estaba en el hospital viendo la semifinal y hoy estoy aquí bailando completamente sana y sin ninguna secuela", afirmó.

La jueza Flor Urbina destacó que su baile estuvo cargado de mucha emoción y le recomendó tener mayor precisión. Su nota fue de 21 puntos.

El flujo de emociones no se detuvo con la actuación de la actriz Marcela Ugalde quien dijo que el 2008 fue el año más memorable de su vida, el año en que nació su hijo, Emilio. Tras bailar la canción Tú eres mi luz, de Alejandra Guzmán, detrás de una puerta colocada en el escenario la esperaba su hijo con un ramo de flores, en uno de los momentos más tiernos de la velada. La emotividad fue suficiente para alcanzar 25 puntos, empatando la calificación más alta.

La presentadora Johanna Ortiz recordó el año en que se casó con Esteban Salazar, quien la acompañó en el escenario para recrear el momento de su boda. Para estar presente, su esposo tuvo que tomar un taxi desde Puntarenas donde se encontraba dando un curso de yoga. "El amor todo lo puede", dijo Johanna. Su calificación fue de 21 puntos.

Las lágrimas regresaron con la presentación de Víctor Carvajal, quien recordó el año 2001 como el más memorable de su vida. "Ese fue el año que apareció el amor", dijo. El animador dedicó su presentación a su pareja, quien lo sacó de la calle, donde incluso afirmó que tuvo que abrir bolsas de basura para alimentarse. El bailó el tema Te amo, de Franco De Vita. Al finalizar le entregó un ramo de flores a su pareja que se encontraba en primera fila del estudio.

El juez David Martínez dijo que, emociones aparte, faltó precisión en el ritmo de rumba que intrepretó. El presentador reconoció que su cabeza no estaba en la coreografía. Su calificación fue de 22 puntos.

El futbolista Harold Wallace dedicó su participación a sus tres hijas para quienes bailó No crezcas más y terminó su coreografía sentado al lado de ellas entre el público. El jurado elogió su actuación la cual dijeron que fue la mejor que ha hecho hasta ahora. Su calificación fue de 21 puntos.

"La vida me ha hecho una ganadora. Los hijos no son una metida de pata, no son una torta, los hijos son una bendición", aseveró la periodista Adriana Durán quien bailó Celebra la vida.

Durán afirmó que cuando se convirtió en madre soltera recibió muchas críticas, pero afirmó que organizarse y confiar en Dios fue lo que le permitió sacar adelante a cuatro varones. Su calificación fue de 21 puntos.

La emotividad se mantuvo con la siguiente bailarín, el exembajador de EE. UU. Fitz Haney, quien dedicó su participación a su esposa, quien enfrenta el cáncer. Su hija Nava lo acompañó cantando en vivo el tema Fight Song y la familia completa terminó fundida en un abrazo en el escenario.

El último en bailar fue el locutor Gustavo Gamboa quien recordó el año en que abrió su corazón a Dios, lo cual le deparó una esposa, la también locutora Victoria Fuentes y a sus hijos Sául y la Micaela, quien está por nacer. Su calificación fue de 24 puntos.

En la tabla de calificaciones, después de tres galas, la encabezan Gustavo y Diana junto con Víctor y Alana, con 64 puntos acumulados.