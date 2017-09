Una mirada vulnerable a Lady Gaga

Es extrovertida por naturaleza, así la conocemos. Sin embargo, detrás de la megaestrella, de sus estrafalarios vestuarios, maquillaje y potente voz, hay un ser humano, una hija, una amiga...

Durante varias semanas el cineasta Chris Moukarbel tuvo la oportunidad de perseguir de cerca a un ídolo a la que pocos pueden acceder: Lady Gaga.

El documental Gaga: Five Foot Two , exclusivo de la plataforma Netflix revela una mirada vulnerable a Gaga, su estreno será este 22 de setiembre y sus amantes, los Little Monsters , no se lo pueden perder.

Grabado en formato cinema verité , el filme muestra imágenes exclusivas de la intérprete de 31 años. Fue captada durante la grabación y estreno del disco Joanne (2016), mientras pasaba tiempo con sus amigos cercanos y familiares. Desde visitas al supermercado hasta los momentos previos a su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, a inicios de año, fueron grabados desde una perspectiva íntima.

“El filme puede ayudar al público a entender cómo todas estas experiencias contribuyen al arte de Gaga y cómo, en pocos años, la intérprete que mide 157 centímetros ( five foot two ) se ha convertido en una figura empática y querida en todo el mundo”, explica el comunicado de prensa de Netflix.

Íntimo y doloroso. El estreno del documental se realizó oficialmente en el Festival de Cine de Toronto.

Después del lanzamiento, la propia Gaga habló abiertamente sobre su condición de salud ya que en el filme se explica que sufre de fibromialgia.

Durante ocho meses Gaga enfrentó a las cámaras a su alrededor cuando grababan sus dolores físicos y emocionales a causa del padecimiento.

“Mi vida ha cambiado de la mejor forma y estoy agradecida por tener gente tan buena a mi alrededor”, afrimó Gaga durante la presentación en Toronto.

Abierta, sincera, polifacética y gran artista. Así es como se muestra Stefani Joanne Germanotta, la mujer detrás de Gaga.

¿Cuándo?

Viernes 22 de setiembre

Netflix