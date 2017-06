Los imperdibles de la semana en Teleguía

Crímenes en el hielo

La serie que muestra a víctimas de crímenes violentos en su esfuerzo por sobrevivir a la crudeza de la naturaleza y del hombre, regresa con nuevos episodios.En el primer episodio de Bajo cero, una pareja muy querida desaparece justo antes de la cena de Navidad. Su familia teme lo peor y la policía hace todo lo que está a su alcance para resolver el misterio, desde sonsacar información a testigos amenazados hasta acercarse a la mafia.Esta serie, producida por Investigation Discovery, mostrará la cara oscura de Alaska.

Véalo: Domingo 11 de junio. ID. 8:00 P. M.

Tripulantes a la deriva

Una tripulación de una nave espacial tratará de sobrevivir a un viaje cargado de venganza, traición y secretos ocultos en la serie Dark Matter. La aventura espacial está protagonizada por los ocupantes de una nave abandonada en el desierto, quienes despertaron de repente sin ningún recuerdo de lo que son o de cómo habían llegado a bordo, por lo que para ellos cada minuto significa un nuevo peligro y tendrán que unirse para idear estrategias en pro de su supervivencia. Dark Matter fue escrita por Joseph Mallozzi y Paul Mullie, autores del cómic homónimo en el que se basa la historia.

Véalo: Miércoles 14 de junio. Syfy. 8:00 P. M.

El tesoro de Cooper

Durante una de sus misiones clave, Gordon Cooper estaba recorriendo el planeta para detectar posibles emplazamientos de misiles nucleares, pero descubrió algo más: restos de barcos hundidos. Trabajando por décadas en secreto y usando información que recogía mientras orbitaba la Tierra, Cooper creó un documento que pensó que podría conducirlo a una riqueza inimaginable.

Antes de morir, el científico compartió su secreto con su viejo amigo Darrell Miklos, con la esperanza de que su exploración continuara y el tesoro por fin fuera encontrado. La historia la narra el documental Tesoro en el espacio: el secreto del astronauta, que llega a la pantalla de Discovery para descubrir la verdad y encontrar el botín que se imaginó Cooper, un pionero del espacio que fijó un récord vigente hoy: realizó el vuelo espacial solitario más largo en la historia de EE. UU.Véalo: Jueves 15 de junio. Discovery. 10:50 P. M.

Flaked : mentiras desmoronadas

Todo llega a su final. Esto es lo que veremos en la segunda temporada de la serie de Netflix, Flaked.

En esta secuela Chip (protagonizado por el conocido actor Will Arnett), regresa a su natal Venice, en California. Su recibimiento no es para nada grato pues descubre que sus mentiras del pasado –las que con vehemencia trató de ocultar– van saliendo a la luz y ya no es bienvenido en su comunidad: ya no tiene su negocio, ni amigos y ni siquiera un lugar para dormir.

En esta entrega de seis capítulos, él descubrirá que volver a ser el de antes, no será fácil. Véalo: Domingo 11 de junio. Netflix

Profesores reprobados

El canal TBS se prepara para el estreno de la segunda temporada de la serie Reprobados, en la que un grupo de maestros resultan ser más inmaduros que sus alumnos. La serie está protagonizada por tres profesores, quienes tienen un gran talento para meterse en problemas.

Son interpretados por los propios creadores de la serie: Adam Cayton-Holland, Andrew Orvedahl y Ben Roy. Junto a ellos está también María Thayer, quien es la bibliotecaria del colegio y tiene una irreprimible pasión por la vida.

“Esta es una serie para cualquier clase de persona. Los televidentes se encontrarán con todo tipo de bromas, desde las más inteligentes, hasta las más estúpidas”, dijo Thayer. Reprobados se compone de 10 episodios, y ha logrado enamorar a la crítica. Véalo: Lunes 12 de junio. TBS. 11:00 P. M.

Comedia negra en Netflix

Netflix no para de producir contenido original, ahora trae una propuesta de comedia negra.

En su nueva película, Shimmer Lake se cuenta un crimen de forma inversa. El filme sigue la historia de un sheriff que resolver los misterios que rodean a tres criminales de un pueblo pequeño y el atraco a un banco, en el cual uno de los sospechosos es hermano del investigador.

Shimmer Lake cuenta con las actuaciones de Rainn Wilson, Ron Livingston, John Michael Higgins, Adam Pally, Benjamin Walker, Wyatt Russell, Rob Corddry y Stephanie Sigman. Véalo: Domingo 11 de junio. Netflix.