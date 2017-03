Videojuegos: ‘Nioh’ y la incansable ruta del guerrero

TELEGUÍA RECOMIENDA

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Desde que Sony mostró lo nuevo del estudio Team Ninja, se veía que Nioh iba a ser uno de esos tributos a la saga de Dark Souls, similar a Lords of The Fallen o Salt and Sanctuary.

Recuerdo que los primeros demos fueron brutalmente difíciles, el sistema de combate era complicado de dominar y tenía una curva de aprendizaje sin misericordia. Además, el sistema de progresión le daba una amplia gama de opciones para modificar. Parecía un refrito de Souls .

Pero, a pesar de las expectativas, el producto final de Nioh logra proyectar su propia luz y aporta algo novedoso a la fórmula refinada por Hideteka Miyazaki. La nueva exclusiva de las consolas de Sony: PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro es un esfuerzo digno de aplaudir.

Historia. El relato se desarrolla en el Japón feudal en el siglo XV. Un talentoso guerrero inglés, William, deberá viajar al oriente para detener a un hechicero que quiere robar una sustancia mágica conocida como amrita.

El británico de cabello plateado conocerá a una serie de personajes del Japón medieval. La comparación con el filme de Tom Cruise, El Último Samurai, es inevitable.

LEA: Teleguía Videojuegos: 'Dark Souls', en donde la dificultad es el medio, no el fin

El jugador viajará por el país oriental a través de 20 misiones principales y varios niveles secundarios. En general, la historia demanda unas 30 o incluso 40 horas.

Este videojuego se construye a partir de la cultura japonesa y lo demuestra en cada momento a través del uso de espíritus guardianes, los duelos de honor entre guerreros y las manifestaciones demoníacas. La suma de todas esas partes le brinda a Nioh un aire que pocos títulos pueden emular.

La ruta del guerrero. El combate en este videojuego es frenético, veloz y demandante. Los enemigos pocas veces dan un segundo de tregua, pero, por suerte, el protagonista es una máquina para dibujar líneas con sus armas de cuerpo a cuerpo.

Nioh se asemeja a Bloodborne (otro título creado por Hidetaka Miyazaki), pues el jugador tendrá que ponerle cuidado a su línea de vida y a la de energía. Y por si eso fuera poco, Nioh pone sobre la mesa la mecánica de tres posturas: la baja, la media y la alta.

Por ejemplo, si William adopta la postura alta, él dará golpes más letales, pero, a cambio, durará más tiempo en asestarlos y la cantidad de energía invertida será mayor. Hay mucho riesgo.

En cambio, con la postura baja el jugador necesitará menos esfuerzo y tiempo para colocar un golpe, en resumen, más conservadora. La media es un híbrido entre las dos anteriores.

Nioh también cuenta con la mecánica del dominio del Ki , que le permite al jugador controlar la stamina usada en cada asalto.

A medida que el juego progrese, William aprenderá combos que se pueden aplicar según la postura en la que él esté. En fin, la profundidad en cada enfrentamiento es impresionante y está bien trabajado. Me atrevo a decir que ningún otro videojuego se le acerca al combate de Nioh .

Lastimosamente, a medida que el videojuego avanza, las fallas empiezan a relucir, por ejemplo la cantidad de armas y armaduras es ridícula.

Para todos aquellos jugadores que busquen un desafío a la altura de Dark Souls , Nioh es para ustedes. No se pueden perder la obra de Team Ninja.

Lo bueno y lo malo

+ Un combate envolvente, no hay nada mejor en el mercado actualmente.

+ Es una mezcla entre Dark Souls y Team Ninja y eso es increíble

+Le mecánica de las posturas y el manejo del ki hacen de la jugabilidad algo único.

+La historia principal es larga y los personajes están bien trabajados.

-Los jefes finales no son asombrosos se quedan cortos.

- Muchas opciones innecesarias.











Comparta este artículo Entretenimiento Videojuegos: ‘Nioh’ y la incansable ruta del guerrero Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Videojuegos: ‘Nioh’ y la incansable ruta del guerrero Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.