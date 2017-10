El Topo: ¡Ay Paté, qué ‘jue’ aquello!

La gran expectativa con la que arribó Wálter ‘Paté’ Centeno como entrenador del equipo de Grecia, al que hizo campeón de Segunda División, se ha mantenido intacta y diríamos que hasta ha ido en ascenso , solo que estamos empezando a tener dudas de si su estrategia mediática sea la correcta o, al menos, la prudente.

Como hemos dicho, Centeno pasó de un extremo a otro, pues como jugador (tremendo jugadorazo que fue), apenas se le conocía la voz, se manejaba en las entrevistas con frases cortas y a veces, a puro monosílabo.

Hoy, como técnico de Primera División, obviamente su rol cambió y es parte de su trabajo comunicarse con la prensa, en especial en las conferencias tras los encuentros.

Y bueno, es aquí donde caemos en la “parábola” (¡¡¡!!!) que usó el Paté el domingo pasado, tras perder por tres goles contra la Liga. Con morbo rayante en malicia, armó una analogía sobre lo que había pasado en el encuentro y usó el ejemplo (eso fue lo que creímos entender) de que a su equipo le había pasado lo mismo que a él, cuando hacen lo más difícil y al final, no logran su cometido (en el caso del partido, un mejor resultado).

El problemita fue que Centeno –ignoramos si ya traía la anécdota “breteadita” o se le ocurrió ahí mismo– comparó lo ocurrido en la cancha con el galanteo que hace él cuando “chinea” una mujer con el fin postrero de tener sexo con ella al final de la jugada (valga la “parábola”, como diría Paté).

“Yo hago lo más difícil. A la mujer la llevo a un buen restaurante, me visto bien, le doy una entradita, le doy la mano, le receto un buen plato fuerte, se lo recomiendo (ríe)... después le doy una copita de vino, un buen postre, dulce (risas)... está faltando lo otro, solo para mayores, lo otro, está faltando... lo que suele pasar”, balbuceó Centeno al final, ya ahí con risa bobalicona, mientras los miembros de la prensa se reían entre extrañados y desconcertados.

Como era de esperarse, la analogía (no parábola, Paté), despertó todo tipo de críticas, tanto de hombres como de mujeres, que consideraron –cuando menos– un sinsentido en esa hablada tan rara. Por supuesto, las feministas pegaron el grito al cielo por la manera en que Centeno expuso la situación –casi como si su acompañante fuera una muñeca inflable, sin voz ni voto ni pa’l postre–, y bueno, lo primero que advirtió el técnico en son de broma (que cuidado le hacían memes), fue justo lo que ocurrió .

A estos Topos nos dio una gran congoja ver cómo la “parábola” de Paté se iba acercando cada vez más a salirse del carril, total quedó en una zambumbia que, eso sí, desvió la atención sobre la goleada que le propició Alajuela a su equipo.

Le tenemos mucha ilusión al equipo de Grecia y un gran respeto a Centeno, como jugador. Pero creemos que se está granjeando una fama de bocón muy distinta a la que tienen técnicos polémicos como Hernán Medford. Tampoco estamos de acuerdo en que otros paguen los platos rotos de los exabruptos de Centeno, pues después de la “parábola” del domingo anda el chiste de que Paté sería el resultado de meter en una licuadora al Chunche Montero y a Christian Lagos. Jamás. Estos dos últimos son auténticos, sencillos, zafadillos para hablar, pero jamás se andarían con esos juegos de palabras tan rocambolescos.

Más bien, como dijo alguien por ahí, pareciera que Paté pasó de su otrora mutismo a creerse el Bielsa del fútbol nacional. Que siga llamando las cosas por su nombre, pero sin mucho mate ni gracejada, porque visto lo visto, está dicho que la retórica con buena finta no es uno de sus fuertes.

Bueno y ahora sí, todo listo para el estreno, este jueves 12 de octubre, de la película Despertar , que marca el regreso del actor tico radicado en México, Rafa Rojas, a la actuación, tras 25 años de permanecer retirado. Rojas arribó al país el viernes pasado y se espera que esta semana tenga un trajín al que ya se había desacostumbrado por completo, pues tendrá no solo el estreno de la película que protagoniza y que dirige la cineasta Soley Bernal, sino que habrá gira de medios, entrevistas, etc.

Él demoró varios lustros antes de salir de su retiro autoimpuesto, y siempre dijo que volvería cuando lo sedujera de verdad algún papel. Por lo que sabemos, Despertar fue todo lo que él esperaba, y más. Ahora será el respetable público quien dicte su veredicto.

Siempre con el tema que hemos venido tratando, sobre la proliferación y crecimiento de la producción cinematográfica nacional, se avecina ya el 23 de noviembre, fecha de otro de los estrenos más esperados del año, pues marca el debut del talentoso periodista y productor Ignacio Sánchez Cantillano, director de las premiadas series Expediente CR06 , Protocolo 84 y Desde Adentro . Se trata de Buscando a Marcos Ramírez , de la que les hemos estado hablando desde el año pasado.

La ópera prima se encuentra ya en la fase final de postproducción. Recientemente Ignacio y su director de fotografía, Christian Herrera, estuvieron en el el prestigioso estudio Technicolor, colorizando la película de la mano de la premiada Maxine Gervais, quien desde hace mucho años se encarga de todas las obras fílmicas del mítico Clint Eastwood. Las expectativas son muy altas pero, por el momento, Ignacio no ha soltado mayor prenda sobre otros detalles. Ya estamos trabajando en eso.

Todo puede cambiar en un segundo, como bien se sabe. Que lo diga el conocido y polémico influencer Alex Badilla, quien con apenas 23 años tuvo que detener de golpe su ajetreada vida para prestarle serios cuidados a su salud, cuando un evidente color amarillo en su piel y globo ocular puso en alerta al maquillista e intérprete del tema Voy a brillar .

Y es que al joven se le subió la bilirrubina (pigmento amarillo que se encuentra en la bilis y se forma por la degradación de la hemoglobina) y, aunque los ultrasonidos revelan que su hígado está bien, lo que los médicos quieren evitar es que se le desarrollé una hepatitis que podría desencadenar graves enfermedades.

“Esforcé mi cuerpo con trabajo, no estaba durmiendo. Me hospitalizaron y fue complicado porque tuve que cancelar eventos; aparentemente tengo que estar dos meses en el hospital porque no me pueden dejar salir amarillo. Las hepatitis van directamente al hígado y se puede hacer una cirrosis crónica o un cáncer que yo reprendo en el nombre de Jesús. Me han sacado demasiada sangre para distintos exámenes”, dijo Alex a este medio.

En medio de la situación, Badilla ha recibido apoyo incondicional de sus seguidores mediante cientos de mensajes. También, sus padres, quienes se separaron desde que él era un niño, han estado a su lado, hecho que lo puso muy contento durante su estadía en el centro médico. Esperamos que Badilla salga con bien de este tremendo susto y por lo pronto, los demás, echemos pa’l saco: sin salud, todo lo demás pasa a un segundo plano. He dicho.

Durante uno de los ensayos de Dancing with The Stars , acudieron las Damas Voluntarias de Oncología del Hospital Calderón Guardia, quienes realizan una labor encomiable. Las nobles señoras se desentendieron por un rato de su seria y amorosa labor, y fueron todo felicidad al conocer en persona a los famosos de las galas. Ciertamente el más aclamado fue el presentador Bismarck Méndez, quien se comportó muy humilde y accesible con todas.

Definitivamente “Patacón” es una persona ubicada, un digno embajador de Teletica. Otra famosa que se portó divinamente fue la guapísima Natalia Carvajal, quien con su belleza y don de gentes se gana el cariño del público. De ellos deberían aprender otros “famositicos”, para recordar que una figura de la televisión siempre se debe al público.

¿Está ennoviada doña Tere? Ese run-run sobre Eugenia Fuscaldo, nuestra reina de corazones entre las figuras de la televisión, se soltó como un torrente imparable a principios de semana y, por supuesto, no nos podíamos quedar con el clavo, así que llamamos a doña Euge para plantearle la pregunta que muchos se estaban haciendo sobre un supuesto noviazgo entre ella y el entrenador del Saprissa, don Carlos Watson.

Con toda naturalidad y algo de hilaridad, doña Eu contó de dónde surgió el enredo y aclaró: “No jamás. Resulta que yo externé a una muchacha amiga mía a la que conocí en Tu cara me suena y que trabaja en el Saprissa que admiraba a don Carlos, y ellas hicieron un cafecito y me lo presentaron”.

Ese señor enviudó en diciembre y de hecho, lo primero que hizo fue mostrarme el celular y enseñarme a su esposa, que es una preciosa, y a su hija lindísima. Con estas amiguitas que hicieron el café gozamos horrores pero él es un caballero. Nos contó cosas, le preguntamos y le felicitamos por qué él nunca habla mal del contrincante. El cafecito fue el 25 de julio en la casa de una señora y todo fue planeado por Silvia Elizondo que trabaja en Saprissa. Don Carlos es un señor muy valiente. Quedamos fascinadas del ser humano que es, y del técnico que tenemos”, dijo doña Euge, quien a todas luces es morada de hueso colorado.