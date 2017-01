‘The Librarians’: Viajando entre libros y el tiempo

TELEGUÍA RECOMIENDA

El mundo nunca necesitó más de los bibliotecarios que en The Librarians , serie de Universal Channel que muestra la lucha de este grupo de trabajadores para mantener el planeta y la historia en orden.

Este año, el canal de cable estrenará la tercera temporada de la serie, protagonizada por Rebecca Romijn ( X-Men , The Punisher ) como Eve Hard, la guardiana de la Biblioteca Pública Metropolitana; Christian Kane ( Just Married , Into the West ) como Jacob Stone, un experto en historia y arquitectura; y Lindy Booth ( Relic Hunter ) como Cassandra Cillian, una matemática.

Ellos son parte de un equipo de cinco bibliotecarios que, en lugar de pasar sus días ordenando libros y estantes, deciden deambular en el tiempo con tal de proteger a la humanidad de aquellos poderosos humanos que utilizan el conocimiento para su beneficio.

Durante las dos primeras temporadas de The Librarians , el equipo se ha abocado a resolver misterios que a todas luces parecen imposibles, así como a luchar contra amenazas sobrenaturales y recuperar confecciones poderosas para la historia.

La Hermandad de la Serpiente ha sido un claro enemigo desde el comienzo, pero nuevos villanos han aparecido en el desarrollo de la historia, como por ejemplo la némesis de Sherlock Holmes y personajes malignos de Shakespeare.

Al comienzo de la tercera temporada, estos bibliotecarios heroicos deberán enfrentarse a un violento y poderoso coleccionista de artefactos mágicos. La victoria del grupo podría reestablecer el balance universal, mientras que en el segundo episodio deberán ayudar a cientos de personas que están sufriendo de combustión espontánea por culpa de unos vampiros.

Los críticos han sido moderadamente positivos con respecto a The Librarians, y esa tradición ha continuado durante el estreno de los episodios de la tercera temporada en Estados Unidos.

La prensa especializada en la televisión alega que la serie no es necesariamente novedosa, pero que sigue siendo cuando menos divertida y apta para el entretenimiento de toda la familia.

En su resumen de la serie, el sitio web Rotten Tomatoes resalta la mezcla de tonteras y aventuras en la que se embarcan los protagonistas.

Véalo. Domingo 8 de enero. Universal Channel. 10:00 P.M.











