Televisa pulirá talento de dos costarricenses

Gerard Elizondo y Adina Burak estudiarán en el Centro de Educación Artística

El sueño infantil de los costarricenses Gerard Elizondo y Adina Burak de formarse en una academia artística internacional, se convertirá en realidad a partir del próximo 16 de enero.

Ese día, Elizondo y Burak ingresarán al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, la empresa mexicana líder en medios y contenidos audiovisuales en español.

Los ticos fueron admitidos a esa institución tras un riguroso proceso en el que participaron más de 10.000 jóvenes promesas del mundo artístico de México y otros países de habla hispana.

Previo a la selección, Elizondo y Burak debieron realizar dos trámites: el primero consistió en registrarse física o presencialmente como interesados en formar parte de ese centro de estudios, y de ser preseleccionados, realizar una prueba de actuación frente a varios jurados de la institución.

Ambas gestiones se realizaron entre noviembre y diciembre anteriores, y la noticia de que los dos fueron admitidos la conocieron a inicios del mes pasado, cuando en un correo electrónico la institución les pidió contactarlos.

“Se basa en una formación gratuita. La escuela de Televisa te beca y cada tres meses hace una revisión del rendimiento de cada estudiante, según esos resultados se decide la continuidad en la institución”, comentó Gerard Elizondo, de 26 años y con estudios en Artes Dramáticas y Administración de Empresas.

Con experiencia. Gerard confía en que su formación profesional y su experiencia como actor de la telenovela La María, el extinto programa de Canal 9 Ondívedu y los trabajos en modelaje que ha realizado en el país, sirvan de base para sobresalir en el CEA y así abrirse paso en la industria de la actuación y del entretenimiento.

Con similar pensamiento llegará Adina Burak, quien también participó en Ondívedu , y desde hace varios años trabaja en el canal Fashion TV, en Israel, como generadora de contenido.

“Me iré a México y la idea es quedarme allá. En el CEA el objetivo es conseguir lo máximo de contactos que se pueda y ojalá poder formar parte de los talentos de Televisa”, dijo Burak, de 24 años y profesional en Comunicación y Periodismo de Moda (estudió en Tel Aviv y Barcelona). Burak además destacó desde niña en varios comerciales que protagonizó en Costa Rica.

Las ansias por ingresar a la institución crecen conforme pasan los días, aseguran los costarricenses. Según ellos, la oportunidad no solo los obliga a radicarse en México, sino a competir por destacar en un mercado del entretenimiento consolidado.

“A mí no me gusta dar nada por sentado. No creo que haber ingresado a la escuela le garantice a uno trabajo, éxito, dinero, o lo que sea. Lo que cuenta es la ambición que se tenga por hacer las cosas bien”, manifestó Elizondo.

El CEA se fundó en 1978 y es el centro de formación de los actores de Televisa. Según la página web de la institución , ellos proveen cerca del 85% del talento artístico que trabaja en las producciones de esa televisora.











