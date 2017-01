Sor Aracelly se enfrentó a la vaquilla San-Tica con la intención de ayudar

San José, Redacción

"El Señor es mi fortaleza", esa fue la frase que con convicción repitió mentalmente la religiosa Aracelly Salazar antes de entrar al ruedo y enfrentarse a la vaquilla San-Tica de la ganadería Santa María la noche del pasado lunes. La hermana aceptó ser parte de El reto del 7, en Teletica, en el que alguna personalidad tiene el desafío de torear y tocar uno de estos animales.

En esta ocasión, Salazar de 38 años y presentadora del programa Juego limpio de Telefides (canal 40 en televisión abierta), no titubeó en ningún instante enfrentarse al animal de 200 kilos. Con osadía, y vistiendo su tradicional hábito, Sor Aracelly toreó en varias ocasiones a San-Tica provocando la euforia del los asistentes al redondel a eso de las 10: 30 p. m.

Buena causa. La religiosa aceptó el desafío porque cuando la contactaron de la producción de Teletica le dijeron que podía disponer a su gusto del dinero (¢250.000) que otorgan por completar el desafío.

"Actualmente vivo en Siquirres y tenemos el objetivo de construir un comedor para personas que habitan la calle. Acepté porque quiero ayudar a que este proyecto crezca, además, aproveché la oportunidad para dar a conocer lo que queremos hacer y que así se nos abran más puertas", mencionó la profesora de educación religiosa.

Sor asegura que siempre sintió que "Dios la estaba protegiendo".

"Me estuve preparando desde hace mes y medio, perdí ocho kilos de peso. Mi intención fue tener una gran condición para cumplir con el reto de la mejor manera", contó.

Durante su participación Salazar no huyó en ningún momento de la vaquilla, en todo instante la enfrentó.

¿Sintió miedo? Salazar asevera que no. "Si la vaquilla me hubiera levantado no me hubiera importado, no llegué a lucirme sino para ayudar y obtener el donativo. Hoy tengo golpes en la mano derecha pero nada más, me divertí mucho. En la vida me ha gustado hacer cosas diferentes, pero nunca imaginé hacer esto", dijo.

Su valentía no salió de la nada: la hermana mencionó que desde niña, en su natal Jicaral de Puntarenas, creció rodeada de ganado.

"Mi papá era ganadero entonces yo crecí en finca ganadera. Recuerdo que cuando tenía dos años mi tío vivía cerca y yo me iba caminando y una vez mis primos venían arreando como 80 cabezas de ganado, yo me escondí en una alcantarilla, fue una experiencia seria pero no me traumé, estaba acostumbrada al ganado.

PUBLICIDAD

"Actualmente sigo siendo amante del ganado. Cuando puedo voy a la finca de unos amigos y aprovecho para montar a caballo", contó quien además se declara seguidora vehemente del futbol.

Preparación. Ya en frío, cuando la adrenalina cesó, la hermana admite haber sentido un gran cansancio, aunque "pudo ser peor".

"Desde que me contactaron (hace más de un mes) empecé a hacer ejercicios todos los días de 5 a 6 a.m., ya a las 7 estaba lista para hacer las oraciones en el Convento San José de Siquirres, en el que vivo", dijo.

Las religiosas utilizan el hábito en la mayoría de sus actividades. Para el reto la hermana lo usó combinándolo con vestimenta adecuada para la tarea que debía cumplir.

"Me amarré bien el pelo para que el velo no se me cayera. Además, una costurera me hizo una falda pantalón y yo me puse una licra para protegerme del frío. Un amigo me recomendó comprar tacos para correr mejor, esos fueron los zapatos que usé", mencionó.

Salazar, quien trabaja en el Liceo La Alegía y el Colegio Nocturno de Siquirres, está terminando su tesis para obtener la licenciatura en educación.

Sobre la participación de Sor Aracelly en el reto, Fernando Artavia, productor del espacio de los Toros de Teletica dijo: "Tratamos de llevar un espectáculo variado para los retos, siempre buscamos gente que tenga instituciones a las que quieran ayudar. Nos gusta llevar diversidad de gente, atletas, sacerdotes, artistas y políticos".

Ya terminó la corrida, pero ahora Sor Aracelly continuará sorteando otros retos, eso sí, en casa.











Comparta este artículo Entretenimiento Sor Aracelly se enfrentó a la vaquilla San-Tica con la intención de ayudar Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Sor Aracelly se enfrentó a la vaquilla San-Tica con la intención de ayudar Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.