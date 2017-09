Música corta el discurso del actor Sterling K. Brown en los Emmy y genera indignación

"¡A nadie le pusieron esa música tan alta!". Así mostró su molestia con la producción de los premios Emmy el ganador de mejor actor protagónico en serie dramática, Sterling K. Brown.

El intérprete que estelariza This Is Us debió bajar del escenario cuando la música interrumpió su discurso. Empero, otras de las estrellas ganadoras de la noche, como Nicole Kidman (Big Little Lies) sí tuvieron la posibilidad de hacer una intervención prolongada ante el micrófono, sin que la música les avisara que ya debían concluir sus palabras.

Brown es el primer actor negro en conseguir la estatuilla en dicha categoría en 20 años. El último había sido Andre Braugher, por Homicide.

El suyo fue el antepenúltimo premio en ser entregado en la 69.° ceremonia de los Emmy. Tan solo restaban los de mejor actriz protagónica de serie dramática (Elisabeth Moss) y mejor serie de drama, ambos para The Handmaid's Tale.

El tiempo de emisión de la gala –tres horas– ya estaba por concluir. Empero, el desplante para Brown suscitó reacciones negativas.

"Maravilloso discurso en los Emmy de Sterling K. Brown, quien no parecía dispuesto a ser callado", señaló Mike Fleming en el portal de Deadline.

La acción también abrió espacio a la controversia en Twitter: