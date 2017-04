Mauricio Herrera: ‘Tenía que convencer a la gente del por qué soy el Elvis Tico’

Mauricio Herrera, imitador del mítico Elvis Presley, ganó la quinta gala de Tu cara me suena

El cantante e imitador costarricense Mauricio Herrera no esconde la ansiedad que le provocó la noticia de que en la quinta gala de Tu cara me suena, representaría en el escenario a Elvis Presley.

A pesar de que imita al rey del rock and roll desde inicios de la década de los 90, el llamado Elvis Tico supo que sobre sus hombros estaba la responsabilidad de demostrar al público local el por qué de su “nombre artístico”.

Por eso, ganar la quinta gala del programa de Teletica Formatos figuró como una opción posible, similar a las que tuvo los domingos anteriores con las imitaciones de John Legend, Sebastián Yatra, Javier Solís o George Michael.

“Este (transformarse en Elvis Presley) era un trabajo muy grande y una responsabilidad enorme porque la gente esperaba perfección. Tenía que convencer a las personas del por qué soy el Elvis Tico. Había muchos ojos encima mío y mucha gente daba por un hecho de que íbamos a ganar; pero hubo que ponerle mucho empeño, porque imitar a Elvis Presley no es lo mismo que interpretarlo y yo llevo muchos años interpretándolo”, aseveró Mauricio Herrera.

Mirar el reto bajo esa lupa incidió mucho en que al final del programa de este domingo él levantara el cetro que lo acreditó ganador de la noche.

El triunfo lo conquistó con una presentación cargada de sensuales movimientos, vistoso traje, mucha joyería y con una potente voz con la que interpretó tres éxitos de la legendaria estrella: Always on My Mind, Suspicious Minds y El Rock de la Cárcel.

“Mandamos a traer uno de mis trajes hasta Estados Unidos y las botas me las hicieron aquí. Todo el equipo de caracterización se puso las pilas y realmente fue un trabajo exquisito”, comentó el cantante, quien en el 2011 formó parte de la sexta temporada del show de NBC America's Got Talent.

En cuanto a su caracterización, Mauricio dice que hubo un trabajo arduo, principalmente en darle forma a las cejas y la nariz. “Tengo las cejas muy levantadas, entonces se le puso especial atención a la distancia de las cejas. Eso fue tan importante como conseguir que la nariz fuera la del perfil de Elvis. También me marcaron mucho los pómulos. Quedé encantado con esta transformación”, contó.

Legendarios. Este trotamundos, que desarrolló su carrera artística en Estados Unidos y México principalmente, revivió en el escenario a un referente de la música rock en una noche dedicada a íconos musicales.

De ahí que las presentaciones de este domingo retrocedieron generaciones y rescataron a las estrellas modernas que se catapultan en la popularidad y, por ende, se encaminan a hacer historia.

La primera noche temática del programa de canal 7 la inauguró la cantante Vanessa González, quien interpretó a la superficial y ambiciosa Madonna de Material Girl.

Minutos después, el escenario se llenó de fuego y bailarines para una explosiva presentación que David Nick hizo de Justin Bieber. Cantó uno de los éxitos más recientes del canadiense: Sorry.

Aquella euforia fue la antesala para que Daniel Moreno saliera del clonador vestido de Bob Marley. El integrante de La Media Docena cantó –encantó– No Woman no Cry , y preparó al público para recibir a Marcia Saborío y María Torres, quienes le dieron vida a ABBA con Mamma mía.

El sabor y energía de Celia Cruz cubrió el estudio Marco Picado de seguida con La negra tiene tumbao, en la voz de Luis Gabriel Loría.

Melissa Mora imitó a una explosiva Alejandra Guzmán y Mauricio Artavia (Papi Pazz) a un pícaro Chayanne.

En la gala participaron Luis Montalbert y Tapón. Ellos reciclaron sus presentaciones de Michael Jackson de la primera y segunda temporada de Tu cara me suena , respectivamente.

¡Al clonador!

La próxima semana. Estas son las presentaciones de la próxima semana: Melissa Mora: Pilar Montenegro. David Nick: Marc Anthony. Daniel Moreno: Miguel Bosé. Marcia Saborío y María Torres: Ana Gabriel y Vicky Carr. Papi Pazz: Bacilos. Luisga: Nicky Jam. Vanessa González: Yuri. Elvis Tico: Amanda Miguel.











