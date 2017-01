Teletica Formatos cambia de productor para sus proyectos del 2017

Mario Nájera asumirá la Gerencia de Operaciones de la televisora

Mario Nájera no producirá más los programas de Teletica Formatos para asumir nuevas funciones en la parte operativa de Televisora de Costa Rica (Teletica).

Paula Picado, directora de esa división de Teletica, confirmó a Viva el cambio, que pretende "aprovechar la experiencia de otros productores del canal, y ordenar los recursos técnicos y humanos de la empresa a partir de los proyectos y sus necesidades".

Mario Nájera afirmó que su traslado a la Gerencia de Operaciones fue un acuerdo al que llegaron él y Picado.

"Tenía dos departamentos a cargo y el trabajo se incrementaba y no podía dedicarle igual atención a los dos. Me concentraré en operaciones que hay varios proyectos rezagados pero continúo apoyando cien por ciento a la producción, porque al fin y al cabo estamos en el mismo tren y el interés común es que todo fluya tanto a nivel de programas como de proyectos internos", refirió el productor.

Mario Nájera produjo para Teletica Formatos desde el 2007, cuando nació esta división de Televisora de Costa Rica encargada de producir versiones locales de programas pertenecientes a franquicias internacionales. En los últimos cinco años, Nájera fue Gerente de Producción de esa área.

Durante esta década, Nájera tuvo a su cargo más de 70 formatos y 1.500 emisiones. Entre los programas que produjo están Bailando por un sueño, Cantando por un sueño, Nace una estrella, Quién quiere ser millonario, Pequeños gigantes, Capitales del fútbol, El último pasajero y, más recientemente, Dancing with the Stars y Tu cara me suena.

La salida de Nájera de Teletica Formatos pretende que el productor se concentre en una sola función: la de Operaciones, que también tenía a su cargo.

"Las áreas de Operaciones y Formatos incluyen a muchísima gente y cada año hay nuevas metas y oportunidades para mejorar. La empresa tiene estructuras que revisamos y que queremos que funcionen como en Formatos, pero para ello hay que trabajar fuerte y nadie mejor que Mario Nájera puede asumir ese reto de una manera consciente", explicó Picado.

Cambio. En Operaciones, Nájera se encargará de canalizar el servicio que camarógrafos, asistentes de cámaras, choferes, sonidistas, maquillistas y realizadores prestan a las diferentes producciones del canal.

"Mario tendrá una función gerencial de un departamento que le genera servicios a todo lo que se produce aquí: deportes, proyectos especiales, toros... El personal que utiliza Teletica Formatos viene de ahí. Esta reestructuración fue un reto que me pone la empresa enfocado también en aprovechar la capacidad de otras personas", añadió Picado.

Tras el traslado de Nájera, los proyectos que canal 7 estrene este año bajo el sello de Teletica Formatos tendrán nuevos productores.

Paula Picado detalló que la tercera temporada de Tu cara me suena será producido por Ricardo Cervantes y Vivian Peraza, quienes han trabajado al lado de Nájera en los últimos años.

"Tenemos excelentes productores que asumirán diferentes retos. Trabajaremos con productores asignados que son personas de gran experiencia. Ya definimos los que se encargarán de Tu cara me suena y así asignaremos a los responsables según las necesidades del proyecto", indicó la directora de Teletica Formatos.

La tercera temporada de Tu cara me suena es la más próxima a estrenarse por canal 7. Paula Picado dijo que los participantes para este año y otros detalles del formato de origen español, se conocerán en el mes de febrero.











